聯儲局放鴿帶動科技股抽高，恒指高開４６１點，新能源車股急飆

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾於演說暗示，可能最快於１２月開始減慢

加息步伐，隔晚美國國債孳息率回落，納指急飆４﹒４１％，納斯達克中國金龍指數勁升

９﹒６２％報６６０１點。

港股主要科技股抽高；阿里（０９９８８）升７﹒１３％，報８５﹒６元；美團

（０３６９０）升５﹒１３％，報１７２元；騰訊（００７００）升３﹒７６％，報２９８元；

京東集團（０９６１８）升２﹒３８％，報２２４元；網易（０９９９９）升４﹒７７％，報

１１３﹒８元；百度（０９８８８）升５﹒５１％，報１０７﹒２元；小米（０１８１０）升

２﹒５２％，報１０﹒５８元；快手（０１０２４）升６﹒１％，報６０元。

其餘重磅股跟升；匯控（００００５）升０﹒７４％，報４７﹒６元；港交所

（００３８８）升２﹒６１％，報３１４元；友邦（０１２９９）升２﹒６１％，報８０﹒５５

元；中國平安（０２３１８）升３﹒３５％，報４９﹒３５元。



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小鵬（０９８６８）公布第三季收入按年增１９﹒３％至６８﹒２億人民幣，淨虧損由去年

同期為１４﹒９億人民幣，按年擴大至２２﹒２億人民幣。隔晚美股股價爆升４７﹒２８％，刺

激港股以開市競價上限３８﹒６５元開市，升１４﹒８６％。其餘新能源車股跟升；比亞迪

（０１２１１）升３﹒８１％，報１９８﹒８元；蔚來（０９８６６）升１４﹒８１％，報

１００元；理想汽車（０２０１５）升１２﹒７５％，報８８元。

現時，恒生指數報１９０５８，升４６１點或升２﹒４８％，主板成交１５２﹒０３億元。

國企指數報６５４６，升１７１點或升２﹒７０％。恒生科技指數報３９５０，升１５２點或升

４﹒０２％。

即月期指新報１９１５６，升５３９點，高水９７點。即月國指期貨報６５９０，升１９８

點，高水４４點。即月科指期貨新報３９７９，升１７３點。



表列開市十大升幅藍籌股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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海底撈（０６８６２） ２１﹒００元 升９﹒８３％

阿里（０９９８８） ８５﹒６０元 升７﹒１３％

金沙（０１９２８） ２２﹒３５元 升６﹒４３％

吉利汽車（００１７５） １２﹒１０元 升６﹒３３％

李寧（０２３３１） ６４﹒８０元 升５﹒８０％

百度（０９８８８） １０７﹒２０元 升５﹒５１％

安踏體育（０２０２０） ９５﹒８５元 升５﹒４５％

美團（０３６９０） １７２﹒００元 升５﹒１３％

阿里健康（００２４１） ６﹒７０元 升４﹒８５％

網易（０９９９９） １１３﹒８０元 升４﹒７７％

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（ｈｃ）

