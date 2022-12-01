《午市前瞻》恒指不穿百天線仍樂觀，新能源車補貼完後或另有安排

《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收報１８８９５，升２９８點或１﹒６％，主板成
交１２５４﹒１１億元。恒生中國企業指數報６４５３，升７９點或１﹒２５％。恒生科技指數
報３８８８，升９０點或２﹒３８％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２９７﹒８元，升１０﹒６元或３﹒６９％，成交８４﹒１億元
；美團收報１６９﹒３元，升５﹒７元或３﹒４８％，成交７０﹒０８億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報８３﹒４５元，升３﹒５５元或４﹒４４％，成交５４﹒５６億元。申洲國際（０２３１３）
升９﹒１２％，收報７６元，成交４﹒４億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里
巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
＊聶振邦：突破１００天線有調整屬正常＊
聯儲局鴿聲響起，主席鮑威爾暗示最快可能在本月減慢加息步伐，隔晚納指挾升４﹒４１％
。恒指今早亦高開４６１點，惟升破１９０００，高見１９２３７點後沽壓明顯加重，升幅逐步
收窄至只有２００多點。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指之前長期受制於
１００天線，如今突破後有較大調整壓力屬正常，未來一兩日調整若未明顯跌穿１００天線，則
仍能保持樂觀，月中有望上試１９０００點至１９２００點。
＊小鵬３８元關鍵＊
小鵬（０９８６８）公布第三季收入按年增１９﹒３％至６８﹒２億元人民幣，淨虧損由去
年同期為１４﹒９億元人民幣，按年擴大至２２﹒２億元人民幣。小鵬隔晚美股股價勁飆逾
４７％，港股今早最多曾升超過３３％，但高位獲利盤湧出，大幅收窄升幅。聶振邦指市場普遍
看淡小鵬，業績稍為好過預期便刺激股價急升。但同時市場對其將來交付量有所以質疑，故回吐
幅度亦急。
聶振邦指出，１１月小鵬最高收市價為３７﹒９元，若本星期維持３８元以上收市，後市仍
有望上試４０至４２元水平，相反則要回落至３４至３６元整固。
＊料比亞迪１８０至２１０元上落＊
聶振邦指近期新能源車股整體表現落後，比亞迪（０１２１１）１１月受制於２００元水平
，暫時未見利好消息下，預期後市將維持１８０元至２１０元上落。
內媒有報道指新能源汽車購置補貼將於今年年底結束，但聶振邦不排除補貼措施今年完結後
，明年將會再有新安排。他指，始終新能源車對碳中和碳達峰的推進有重要意義，故傾向預期中
央會繼續有扶持政策出台。（ｈｃ）
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