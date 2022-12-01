《美元走勢－羅明立》歐元在２０天平均線１﹒０２８０有支持

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒０５ １３７﹒５４ １３５﹒９２

歐元╱美元 １﹒０４４８ １﹒０４５９ １﹒０４１９

英鎊╱美元 １﹒２１００ １﹒２１１９ １﹒２０７３

美元╱瑞郎 ０﹒９４２１ ０﹒９４４４７ ０﹒９４１４

美元╱港元 ７﹒７８６０ ７﹒８０４２ ７﹒７８３０

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《美元走勢》美國第三季度實際ＧＤＰ年化季率向上修正至２﹒９％，１１月ＡＤＰ新增職

位只有１２﹒７萬，遠少於預期的２３﹒９萬，而１０月職位空缺減少至１０３３﹒４萬個，符

合預期。聯儲局主席鮑威爾表示，雖然控制通脹有一些進展，但距離恢復價格穩定，仍然有很長

的路，暗示可能最快在１２月放慢加息步伐，同時需將利率保持在限制性水平，而終極利率將較

６月預期為高，當時預測約在４﹒６％。其講話無太多新意，但市場仍然炒作加息步伐放慢，美

元又由高位回落，繼續近期的上落市格局。歐元跌穿１﹒０３後反彈，回升超過１５０點，歐元

區１１月通脹有所回落，預期１２月央行將加息０﹒５％，歐元在２０天平均線１﹒０２８０有

支持，上方阻力在１﹒０５，或要等周五（２日）美國非農數據結果才有突破。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０４６５ １﹒０３６０ １﹒０５１０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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