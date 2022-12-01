《再戰明天》歐元區公布ＰＰＩ，美國公布失業率

《經濟通通訊社１日專訊》歐元區公布ＰＰＩ，及美國公布失業率，料為周五（２日）市場

焦點。



＊日本央行總裁發表講話，德國公布進出口數據＊



各國重要經濟活動方面，中國人民銀行行長易綱在泰國央行－ＢＩＳ會議上發言。周五本港

時間８：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在東盟＋３經濟合作和金融穩定論壇發表簡短講話。

１０：００ａｍ，泰國央行８０周年會議，澳洲央行總裁洛威參加題為「央行在轉型時期」的小

組討論。１０：４０ａｍ，歐洲央行總裁拉加德參加有關經濟增長和通脹的小組會議。

數據方面，周五本港時間３：００ｐｍ，德國公布１０月出口，經季節調整月率跌幅料由

０﹒６％收窄至０﹒２％；１０月進口物價月率跌幅料由０﹒９％擴大至１﹒８％，年率升幅料

由２９﹒８％收窄至２２﹒８％；１０月進口經季節調整月率跌幅料由１﹒９％收窄至０﹒５％

。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１０月生產者物價指數，月率料由１﹒６％逆轉至下滑

２％，年率升幅料由４１﹒９％收窄至３１﹒８％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１１月失

業率，料維持於３﹒７％。

在本港，明日公布業績的公司有：中金投（００６０５）等。（ｗａ）

