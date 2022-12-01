《再戰明天》歐元區公布ＰＰＩ，美國公布失業率

《經濟通通訊社１日專訊》歐元區公布ＰＰＩ，及美國公布失業率，料為周五（２日）市場
焦點。
＊日本央行總裁發表講話，德國公布進出口數據＊
各國重要經濟活動方面，中國人民銀行行長易綱在泰國央行－ＢＩＳ會議上發言。周五本港
時間８：００ａｍ，日本央行總裁黑田東彥在東盟＋３經濟合作和金融穩定論壇發表簡短講話。
１０：００ａｍ，泰國央行８０周年會議，澳洲央行總裁洛威參加題為「央行在轉型時期」的小
組討論。１０：４０ａｍ，歐洲央行總裁拉加德參加有關經濟增長和通脹的小組會議。
數據方面，周五本港時間３：００ｐｍ，德國公布１０月出口，經季節調整月率跌幅料由
０﹒６％收窄至０﹒２％；１０月進口物價月率跌幅料由０﹒９％擴大至１﹒８％，年率升幅料
由２９﹒８％收窄至２２﹒８％；１０月進口經季節調整月率跌幅料由１﹒９％收窄至０﹒５％
。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１０月生產者物價指數，月率料由１﹒６％逆轉至下滑
２％，年率升幅料由４１﹒９％收窄至３１﹒８％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１１月失
業率，料維持於３﹒７％。
在本港，明日公布業績的公司有：中金投（００６０５）等。（ｗａ）
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