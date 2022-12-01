騰訊（７００）大減回購規模，今斥１０６１萬元回購３﹒６２萬股

《經濟通通訊社１日專訊》騰訊（００７００）申報，今回購３﹒６２萬股，每股作價介乎

２９２﹒６元至２９３﹒２元，涉資１０６０﹒７萬元。集團本年內至今天為止（自普通決議案

通過以來）在交易所購回該等證券的數目為７１４５﹒９萬股，佔已發行股份數目

０﹒７４３４４％。（ｒｈ）

