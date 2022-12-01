《小傳日記》海昌海洋大洗倉，散戶被陰乾？

《小傳日記》多得花旗國大肆放鴿，魚缸終於成功掂返１９０００大關，可惜都係一觸即跌

，全日都唔夠力再上返去，可能都區間上落多一排先！

話說今日有隻唔係好出名，不過時不時見到佢嘅海昌海洋公園（０２２５５）忽然洗倉式急

跌，今朝最多跌足七成，缸友對於呢隻名不經傳嘅奀股忽然急跌都顯得一頭霧水。後尾有內媒就

推敲咗佢暴跌嘅原因，其中一大原因可能係同ＭＳＣＩ指數有關。報道就提到，其實一直都有莊

家會炒ＭＳＣＩ指數調整，而做法就係將公司股價不斷拉高，將市值、交易量維持喺ＭＳＣＩ指

數嘅納入準則下，成功獲拉入指數而且ＭＳＣＩ生效後，就會正式收割，其實就係類似微信女嘅

操作，不過都只係傳聞。

海昌今日晏晝就出公告話「並不知悉有關該等股價或成交量變動之任何原因」，不過據聞已

經同內媒放風話有關「公司控股股東出售４５％股份」係不實消息，又暗示股價暴跌可能與公司

賣盤報道有關。

其實海昌係喺內地唔同地方都有營運海洋主題公園，好似香江間海洋公園一樣都有好多海洋

動物睇，另外仲簽咗好多獨家ＩＰ返嚟，其中一隻就係日本特攝片嗰隻超人。另外海昌都一直轉

型做輕資產，即係將硬件配套轉畀大地產發展商嚟做，自己慢慢轉做只係參與營運方面，盡量減

輕負債。不過若果背後真係牽涉到微信女，今日真係跌得無辜，請請！



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