《真知灼見－溫灼培》料美元明年跌勢加劇

《真知灼見》美匯指數似乎已於９月２８日高位１１４﹒７８指數點（據路透社數字） 見

了頂。現階段不排除美匯可能於１０４－１０８間先作橫行。但隨聯儲局放慢加息，甚至於明年

上半年完成加息，使美元失去加息這一有力支持，不排除美元於明年逐步走弱。至於美元最終會

跌返哪水平，這還看歐洲情況，初步估計美匯指數明年或有機會試１００指數點。



＊美匯兩年累積升幅已大＊



回顧２０２１年全年，美匯指數就上升了６﹒３％。而２０２２年首１１個月，美匯指數累

積升幅更達１０﹒２％。倘不是自９月底美元作出顯著調整，升幅更是幾近兩成。由於美元累積

升幅已大，料美元於２０２３年續升的機率相對低，尤其倘美國加息周期一旦完結，料美元跌勢

轉明顯。



＊鮑威爾謂會放慢加息步伐＊



對於聯儲局會放慢加息步伐，相信市場已無懸念。本周三（３０日）晚，聯儲局主席鮑威爾

在布魯金斯學會上就明確告訴市場。他指，現在是時候降低加息步伐，以免經濟一旦過度受損日

後需要設法作出補救。鮑威爾還強調，他不想見到經濟轉差後導致局方需要急忙減息情況。至於

聯儲局何時停加息，鮑威爾沒給予答案，相信一切還看往後美國通脹及經濟形勢。而按利率期貨

價格，現市場估聯邦儲備基金息率將於５厘見頂。



＊歐洲冬季過後料美元壓力增＊



美元以外最大貨幣是歐元。所以當分析美元不能不談論歐洲。面對能源危機，加上冬季來臨

，現階段可視為歐洲最嚴峻時刻。正為此因，料１２月及１月這兩個月歐元難大升，即亦美元亦

難大跌。但如冬季過後，當歐洲的能源危機風險大大減退，倘這時候市場對聯儲局加息周期完結

預期又高漲，就不排除美元將加速回落。如再遇上俄烏事實告一段落，料對美元更不利。

整體上２０２３年雖不看好美元，但也不能忽略一些可能出現的逆轉風險。當中最要留意是

環球經濟會否轉弱導致環球投資氣氛轉差。如這情況出現，提防資金會重回美元避險，並再次推

升美元匯價。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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