《鍾之日記》抗疫方針勢轉向，恒指Ａ場三連升

《鍾之日記》１２月１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



聯儲局主席鮑威爾表明最快１２月開始放慢加息速度，但他警告貨幣政策仍處於一段時間的

限制水平，直至通脹出現真正訊號。美股道指隔晚飆逾七百點，納指飆４﹒４％；反映中概股表

現的金龍中國指數更急升９﹒６％。

受惠美股向好，加上中國防疫措施轉寬鬆，香江魚缸再接再厲，三連升，不過一度重上的萬

九關不穩，恒指收市升幅縮窄。恒指高開４６１點或２﹒４８％，報１９０５８，之後曾升

６４０點，高見１９２３７後有回吐壓力，尾市沽壓更大，曾僅升８２點，見１８６７９點全日

低。恒指最終收報１８７３６，升１３９點或０﹒７５％。大市全日成交１９８５﹒６３億元。

申洲（０２３１３）升７％，為全日表現最好藍籌。石藥（０１０９３）插８﹒１％，為表現最

差藍籌。



＊防疫政策轉向，滬指三連升＊



國務院副總理孫春蘭在國家衛健委召開座談會，提到中國疫情防控面臨「新形勢新任務」，

且會上不再提及「動態清零」政策，外界分析或是中國防疫政策轉向的重大訊號。與此同時多個

中國主要城市如廣州、成都、北京、深圳、重慶等紛紛宣布一定程度放寬防控措施。外媒更報道

，未來幾天中國將發布防疫優化２０條措施的補充措施，其中包括允許新冠肺炎陽性病例在一定

條件下居家隔離，還將加強新冠抗原檢測，減少大規模檢測和日常核酸檢測頻率。

防疫政策漸放寬，滬綜指今早顯著高開，早段一度漲１﹒５％高見３１９８﹒４１逼近三千

二，但在該位置見沽壓回落，半日升幅縮至１％之下，金融股轉跌，全日滬綜指收升０﹒４５％

，報３１６５﹒４７點；深成指漲１﹒４％，創業板指升１﹒５３％。兩市全日成交激增至

１０５８４億元人民幣，按日大增１３﹒６％，創半個月新高，外資連續三日淨流入，陸股通淨

流入１１４﹒５億元創半月內新高。

人民幣走勢亦向好，中間價今報７﹒１２２５，較上個交易日升５４４點子，實現兩連漲，

創１１月２４日以來一周新高。即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開９６９點子報７﹒０４５０，

已是全日高位，其後升勢有所減弱，收盤報７﹒０７９１，較上個交易日４時３０分收盤價升

６２８點子，三連升，創１１月１５日以來逾兩周新高。



＊小鵬成績合格，股價飆至１個月高＊



小鵬汽車（０９８６８）截至９月底止，第三季度收入按年增１９﹒３％至６８﹒２億元人

民幣；淨虧損按年擴大近５０％至２３﹒８億元人民幣，非公認會計原則計，淨虧損按年擴大至

２２﹒２億元人民幣，去年同期為１４﹒９億元人民幣。小鵬預計，第四季度汽車交付量介乎２

萬至２﹒１萬輛，按年少約４９﹒７％至５２﹒１％，料總收入介乎４８億元至５１億元，按年

少約４０﹒４％至４３﹒９％。

瑞信發表研究報告指，小鵬汽車今年第三季表現大致符合市場預期，維持其「優於大市」評

級，但將其美股目標價由３６美元下調至１４美元。該行表示，公司今年第四季度交付量指引為

２萬至２﹒１萬輛，低於預期，按年下降５０－５２％，按季下降２９％－３２％，考慮到低於

預期的銷量假設，下調２０２２至２０２４年每股盈利預測７﹒８％－２９７﹒９％。

小鵬成績合格，今早高開近１５％後持續高企，全日收升１２﹒８％，報３７﹒９５元，創

逾１個月新高，連升３日累計升幅達３８％。而小鵬昨於美股升４７﹒３％，收報１０﹒８１美

元。

另外，內地汽車製造商早前因疫情防控措施，不能穩定供應零組件，導致汽車企業難以制定

生產計劃，不過隨著多地陸續解封，供應鏈或回復正常。新能源汽車股今日造好，蔚來

（０９８６６）飆８﹒６％，東風集團（００４８９）漲３﹒２％，理想汽車（０２０１５）升

２﹒２％，比亞迪（０１２１１）升逾１％。



＊ＭＳＣＩ新貴遭惡意報道，海昌海洋公園大插＊



海昌海洋公園（０２２５５）今日暴跌，多次觸發市調機制進入冷靜期，收市大跌

５３﹒９％，報１﹒４９元，盤中曾暴跌７５％至０﹒８１元。

海昌海洋公園剛好於昨日剛被正式納入ＭＳＣＩ中國指數，而海昌海洋公園股價暴跌，才剛

買入海昌海洋公園股票的ＭＳＣＩ被動資金慘遭宰割。有內地自媒體直指海昌海洋公園就是一隻

「老千股」。

海昌海洋公園中午在港交所發通告，稱已知悉近期股份價格及成交量不尋常波動，董事會確

認，並不知悉有關該等股價或成交量變動之任何原因。而公司下午透過內媒放風指，有關「公司

控股股東出售４５％股份」為不實消息，屬「惡意報道」，具體信息以上市公司公告為准。海昌

海洋公園方面又暗示股價暴跌可能與公司賣盤報道有關，但記者在網上搜尋「海昌海洋公園」、

「賣盤」等字眼，則未找到相關報道。賣盤消息相信是來自海昌海洋公園於１１月２５日盤後公

布的上市公司通告，通告指，執行董事兼控股股東曲程已通過送贈契據將公司４５﹒９７％持股

轉讓予一家名為Ｚｅｑｉａｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ的公司，Ｚｅｑｉａｏ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ是一家英屬處女群島註冊成立的有限公司，背後為曲程家族成立的

信託公司。

海昌海洋公園為國內連鎖主題樂園旗艦企業，由於疫情導致經營慘淡，公司將部分樂園業務

出售，不過有份投資公司的日本歐力士株式會社與長實投資越南大型地產項目，令海昌海洋公園

股價自去年８月起飛，直至昨日收市海昌海洋公園市值翻了超過七倍。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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