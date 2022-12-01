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即市新聞

01/12/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》受惠海南促進消費政策，美蘭空港前景看好

　　《投資心得》美蘭空港（００３５７）截至今年６月３０日止的中期業績，錄得合併營業收
入達６﹒２億元人民幣，跟去年同比降３０﹒４％；而歸屬於集團股東的應佔淨虧損為
１１７８﹒８萬元人民幣。在海南國際旅遊島建設加快以及離島免稅等利好因素底下，集團在機
場營運方面亦有穩定表現。
　
＊冀鞏固度假天堂地位，成輻射東南亞交通樞紐＊
　
　　集團在旅遊項目方面有亮點，包括打造「一先行區、三基地、一窗口」，將海南建設成為國
家文化和旅遊高質量融合發展先行區、國家對外文化貿易基地，計劃發展成集「旅遊度假」與「
智慧生態」相關產業於一體的國際化旅遊目的地。預計到海南島的國內外遊客人數將持續增加。
政府願景建設成國際旅遊島、加強鞏固中外遊客的度假天堂地位。預期隨著此等重點旅遊項目逐
步落成，將為海南旅遊業增添新活力，亦有利集團的持續發展。
　　海南島政府於４月出台《海南省促進消費若干措施》，通過促進社會消費加快增長、拉動免
稅消費回穩提升、鼓勵餐飲消費提檔升級等措施以提升消費潛力。此外，期望美蘭機場能發揮連
接東南沿海和東南亞航道的樞紐優勢，形成連接島內外的立體交通網，成為立足琼北、面向海南
全省、輻射東南亞的綜合立體交通樞紐。相信未來在相關政策下，集團能更積極迎合消費者需求
，吸引更多旅客，推動海南旅遊經濟穩步增長，為集團及投資者創造回報。可考慮於１７元買入
，上望１９﹒５元，跌穿１６元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（筆者沒有持有
相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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