《廣匯論勢－鄭廣復》利率減慢上升仍高企，金價縱破千八難拋離

《廣匯論勢》美國聯儲局主席鮑威爾在布魯金斯學會（Ｂｒｏｏｋｉｎｇｓ

Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ），以通脹及勞工市場為題發表講話時指出，減慢加息步伐最早的時間

可能是１２月份的會議。不過，鮑威爾強調，相對於當局需要進一步採取多大的加息力度，以及

將利率維持在限制性水平多久，減慢加息的時間在整個緊縮貨幣政策進程中並不顯眼。鮑威爾顯

然是要警告市場，不要將減慢加息視為即將停止加息，他亦表明，要令物價回復穩定，就要將目

前的貨幣政策維持在限制性水平一段時間，並指歷史教訓就是過早放寬政策。



＊聯儲局樂見職位增長放緩＊



鮑威爾表示，當局預期１０月份ＰＣＥ通脹率按年達到６％（昨天公布的整體ＰＣＥ按年上

升６％），至今公布的１０月份數據反映通脹向下，但這只是單月數據，且常常在下跌後恢復上

升，故需要更多且穩定的證據去證明通脹真的下跌，但以任何標準來看，通脹率仍然太高。鮑威

爾在提到聯儲局較關注的核心ＰＣＥ通脹時指，當局雖以整體通脹率作為通脹率目標，但核心通

脹率常常提供更準確的指標。

此外，鮑威爾重申，當局收緊貨幣政策目的是減慢需求增長，令供求回復平衡，從而令到物

價穩定下來，而恢復平衡需要經濟增長在一段時期穩定地低於趨勢。這可以說是鮑威發言的要點

，其實他在過去已經提及，而且他亦提到就業市場，就是要通脹下降，就業市場需要略為放鬆。

因此，今晚美國勞工部公布的１１月就業報告若顯示新增職位急劇減少，例如少於１５萬，反而

應該是當局希望見到的！



＊美匯指數１０２為重要支持＊



若然市場的邏輯仍是壞數據將令聯儲局減慢加息步伐，則美股傾向上升，而美元則因息差減

慢擴大，甚或有所收窄而下跌。從日線圖看，美匯指數跌穿９月中至１１月９日的橫行區支持位

１０９﹒５４後，昨天低見１０４﹒６８，距離量度低位１０４﹒３極近，即短期反彈機會極高

。從較長的時間架構來看，美匯指數在２０２０年３月最高升至１０２﹒９９，２０１７年１月

高見１０３﹒８２（５０周ＳＭＡ位於１０３﹒７１），換言之，１０３是美匯指數的中長線強

力支持位。若連１０３亦失守，則以２０２１年５月以來最大升幅之５０％調整位１０２﹒１６

為支持。

美匯貶值，金價乘勢進一步反彈，並突破１８００美元心理關口。技術上，金價在１１月

２３日回試１７２８美元的前雙底頸線後，即日呈單日轉向回升，確認完成短線調整，突破

１８００美元屬預期之內，短期阻力為１８０８美元，且目前５０周ＳＭＡ位於１８０４美元。

以反彈幅度計，金價自１０月份低位１６１６美元升至本周最高１８０４﹒５美元，已超過今年

３月以來最大跌幅之３８﹒２％反彈目標１７６５美元，惟金價已升至５０周ＳＭＡ，且形態上

有機會營造頭肩底右肩，即短期回調機會極高，暫以１７３０美元為支持，若然向上突破並守穩

１８０８美元，量度上升目標為２００２美元。



＊要壓通脹須收回流動性＊



金價能否進一步攀升，目前以美國及其他主要經濟體利率水平為重要因素。即使黃金被視為

抗通脹工具，但在利率高企時，黃金的吸引力下降，何況現時所講的只是可能減慢加息步伐，即

利率仍在上升，若然利率持續高企，持有黃金的成本亦會增加，倘若真的將通脹壓下去了，黃金

還有抗通脹的作用嗎？而資金會選擇流入股市還是金市？然而，歸根究底，通脹乃貨幣現象，只

有各國央行縮減資產負債表規模，收回過多的流動性，通脹才會回落！

至於其他非美貨幣，歐元兌美元與美匯指數走勢倒轉，故短期料受制於１﹒０５５４及

１﹒０６３７；英鎊兌美元更已高見１﹒２３１１，極之接近去年５月以來最大跌幅之５０％反

彈位１﹒２３１７，短期回調機會極高，暫以１﹒１７５０為主要支持。



＊日央行寬鬆政策將改變＊



美元兌日圓今年的升浪源自３月份，雖然市場已預期聯儲局將會加息０﹒２５厘，實際上亦

是執行了上述加幅，但美元兌日圓在整個３月份最多上升超過１０００點子，原因是聖路易聯儲

行行長布拉德建議加息半厘，而聯儲局在隨後的５次議息會議上皆決定加息７５基點，美元兌日

圓在１０月份最高曾迫近１５２，今年以來最多上升約３８５０點，升幅超過３３％，雖然受到

日本財務省干預，令美元兌日圓在１１月份大幅回落，惟至今仍升逾１７％，令日圓成為表現最

差的主要貨幣。然而，我仍維持美元兌日圓中長線可見１２０的觀點。

另要注意，日本央行行長黑田東彥將於明年４月卸任，是日本央行改變長達近１０年寬鬆貨

幣政策立場的時機。日本央行貨幣政策委員會成員田村直樹亦表示，央行應該進行政策評估，包

括貨幣政策框架及通脹目標，若在評估後決定不再實行刺激措施，就必須高度關注市場變化帶來

的風險。言下之意，田村直樹對目前央行應否繼續採取刺激經濟措施（包括皆在「穩定」物價的

量化寬鬆貨幣政策），而從客觀角度來看，日本採取量化寬鬆貨幣政策無助於將通脤率穩定在

２％以上，我再次建議日本央行放棄量化寬鬆措施，任由日圓升值後，讓市場去找平衡，一味追

求不實際的通脹目標不見得有助經濟增長！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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