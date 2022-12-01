【聚焦人幣】人幣即期收漲６２８點盤初曾破７﹒０５，創兩周新高

《經濟通通訊社１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開９６９點子報

７﹒０４５０，已是全日高位，其後升勢有所減弱，收盤報７﹒０７９１，較上個交易日４時

３０分收盤價升６２８點子，三連升，創１１月１５日以來逾兩周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）轉跌，現跌２３７點子，報７﹒０７０２。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２２５，較上個交易日升５４４點子，

實現兩連漲，創１１月２４日以來一周新高，上個交易日報７﹒１７６９。



＊內外部不利因素減弱，若防疫再放鬆人幣或升向７元＊



交易員稱，近期國內防疫政策有所優化，且副總理孫春蘭昨晚講話再現新信號，同時美元指

數受美國聯儲局將放緩加息預期明顯下挫，內外部因素均助力人民幣反彈。他們並表示，

７﹒０５元附近有逢低購匯需求湧出令人民幣回吐部分漲幅，不過短期期待防疫政策放鬆的市場

情緒將繼續有利於人民幣，若有更多跡象出現或進一步升向７元關口。

麥格理最新報告認為，中國政策制定者在過去三天發出了許多信號，其中大部分都表明「動

態清零」正在退出。政策制定者似乎是想讓增長曲線更為平緩，這也暗示了新冠清零概念將被重

新定義。（ｊｔ）

