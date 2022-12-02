《陸言堂－陳永陸》港元持續強勢，資金回流港股，後市不應看淡

《陸言堂》港股本周絕對是驚濤駭浪，先有內地因為防疫措施，而令多個城市出現的抗議潮

，再有就是前國家主席江澤民逝世，不過最後兩個消息對港股影響十分短暫，其中前者雖然一度

令恒指跌穿５０天平均線，不過隨著內地官方表明，要盡快恢復民眾的正常生活，所以圍封措施

要快封快解，這令恒指不單穩守在５０天平均線之上，更重上１００天平均線的水準。



事實上，二十大會議剛完結一個月，兩會明年３月份才召開，中共領導層正處於交接期，所

以防疫問題出現一些波折，亦屬正常，不過既然１１月１０日中共總書記習近平提出要堅持防疫

，不過同時強調要糾正層層加碼的問題，之後內地入境限制亦由７＋３，改為５＋３，這都反映

出內地其實是正走向逐步減少防疫限制之路，同時亦正準備全面通關。



事實上，外國投資大行對內地逐步放寬防疫政策，其實開始傾向樂觀，普遍預期中、港、澳

明年第一季將全面通關，這樣的預測，或者與習近平近日進行的「外交派對」，取得一定的成果

有關。而且要留意的是，港股不單已突破１００天平均線，港元近日亦持續強勢，所以資金似乎

已全面回流港股之中，所以後市絕對不應看淡。



個別股份可以留意神州控股（００８６１），旗下因特睿科技有限公司聯合生態成功中標吉

林長春伊通河智慧水務綜合管理平台項目，中標總金額２﹒３億元，消息為股價帶來刺激作用。



近年來，內地城市環境污染問題受到普遍關注，智慧水務已從面向單一水務場景的管理治理

演進到面向流域的氣象雨水情、洪峰滑坡、城市內澇、漫溢決堤、跨溝路基、水庫洩洪、發電灌

溉、汙水處理及聯合調度等跨學科多目標優化階段。而在本次專案中，神州控股將通過使用獨立

研發的國產新一代大資料底板、知識圖譜、物聯網、資料視覺化及數位孿生等多個核心產品和技

術，重點解決水利水務業務中多源異構資料匯聚與治理、水務時空大資料跨圖層融合與計算、水

務知識平台建模與推理、城市管網數字孿生映射與分析以及廠站網河湖池一體化聯合智慧調度等

多個複雜業務問題，實現伊通河流域治理智慧水務中防澇應急、水資源、水環境等預先感知、提

前預警、模擬預演、優化預案的「四預」目標。



相信未來神州控股可望在智慧水務及數位孿生流域解決方案上，有更多的發展空間，並為盈

利帶來增長的動力，現價值得留意。

《獨立股評人 陳永陸》



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