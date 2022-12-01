龍湖集團（００９６０）發中期票據，籌２０億人幣

《經濟通通訊社１日專訊》龍湖集團（００９６０）公布，在中國公開發行２０２２年度第
二期中期票據，發行規模２０億元人民幣。
該集團指，間接附屬公司重慶龍湖企業拓展於本周二公開發行２０２２年度第二期中期票據
，債券為３年期，票面利率為３％。（ｗｈ）
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