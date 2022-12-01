金山能源（００６６３）核數師安永辭任，華融（香港）接任

《經濟通通訊社１日專訊》金山能源（００６６３）公布，安永會計師事務所已辭任核數師

，自本周一（２８日）起生效，該集團委任華融（香港）會計師事務所為新核數師，自昨天起生

效。

該集團指，除截至今年１２月３１日止財政年度核數費用未能達成共識外，該集團與安永並

無意見分歧，且概無有關更換核數師其他事宜或情況應提請股東垂注，預期安永辭任不會對本年

度審核造成任何重大影響。（ｗｈ）

