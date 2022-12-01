《日入而息》港新增確診逾萬宗暫無意收緊措施，港十月零售勝預期

《今天重點》

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傳內地將允許部分陽性病例居家，加強抗原檢測替核酸

本港新增１０１３７宗確診，再多１５名患者離世；李夏茵稱疫情升溫，暫無計劃放寬或收緊社

交距離措施

騰訊大減回購規模，今斥１０６１萬元回購３﹒６２萬股

蔚來（０９８６６）１１月交付１﹒４萬輛汽車，創月度新高

理想汽車（０２０１５）１１月新車交付量按年增１１﹒５％

澳門１１月博彩收入挫５５﹒６％遜預期，首１１月跌５１％

本港１０月零售銷貨值出乎意料升３﹒９％，勝市場預期

高等法院批准黎智英案押後至本月１３日再提訊

人行１００億逆回購利率持平，淨投放２０億；人行１１月新增ＰＳＬ環比升逾１倍，連續三月

淨新增

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《即日市況》

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恒指高收１３９點，申洲飆７％，周大福百度同漲逾５％

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《深滬股市》

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金融股轉跌，滬指升幅縮至０﹒４５％，兩市成交萬億

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《美元匯價》

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歐元在２０天平均線１﹒０２８０有支持

歐元最新報１﹒０４４５╱４９，日圓最新報１３６﹒３３╱３６

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《公司資訊》

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中海油（００８８３）神安管道全線貫通，具備投用條件；中海油增持巴西油田ＴＯＲ Ｓｕｒ

ｐｌｕｓ項目５％權益完成交割

據報滙控（００００５）擬明年關閉英１１４間分行，研售新西蘭業務

數碼通（００３１５）夥新地Ｔｈｅ Ｐｏｉｎｔ推消費賺積分優惠

騰訊（００７００）ＷｉＦｉ管家今起正式停止服務，將刪除用戶資料等數據；騰訊大減回購規

模，今斥１０６１萬元回購３﹒６２萬股

安踏、騰訊躋身全球十大最具透明度ＥＳＧ報告企業

恒隆地產（００１０１）與ＬＶＭＨ合辦首屆地產及氣候論壇

吉利汽車（００１７５）旗下極氪１１月交付汽車１﹒１萬部，同比增長近４﹒５倍

星展香港委任林永德為董事總經理兼企業及機構銀行總監

中國天弓（００４２８）胡銘佳退任董事會主席，由周偉興接任

聯交所對克莉絲汀（０１２１０）七名現任和前任董事進行紀律行動

蔚來（０９８６６）１１月交付１﹒４萬輛汽車，創月度新高

華寶國際（００３３６）認購８﹒３７億元人民幣金融產品

瑞房（００２７２）合資公司成功競得上海市楊浦區地塊土地使用權

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《神州民企》

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納ＭＳＣＩ中國指數即崩盤，海昌海洋（０２２５５）歸咎惡意報道

國瑞健康（０２３２９）獨立非執董陳靜茹其因工作安排辭任

鷹普（０１２８６）墨西哥ＳＬＰ園區熔模鑄件工廠開始正式投產

合景泰富（０１８１３）１１月預售額跌４９％至為３８﹒６億元人民幣

理想汽車（０２０１５）１１月新車交付量按年增１１﹒５％

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《中國要聞》

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商務部表示首十月服務貿易出口增１８％，進口增１６％

特斯拉在內地召回逾４３﹒５萬輛國產電動汽車

中國稀土集團與湖南省政府合作，發展當地稀土產業

習近平稱中國不搞制度輸出，中歐要共同反對脫勾斷鏈；習近平沉痛哀悼江澤民，續全面推進中

華民族偉大復興

首十月光伏新增裝機增９９％創紀錄，分布式佔三分二

ＩＭＦ官員下周訪華討論紓緩部分國家債務安排

據報習近平下周三將出訪沙特，兩日後出席中阿峰會

上海科創板做市滿月，首批４２隻標的股成交２７３１億

中國１１月財新製造業ＰＭＩ略升至４９﹒４，高預期

工信部公布４５個國家先進製造業集群名單

銀保監表示公司治理評估Ｄ級及以下機構應列為重點監管；明年起京滬蘇等１０省市開展商業養

老金試點

國家藥監局表示中藥配方顆粒等納入藥品網絡禁售清單

全國首架Ｃ９１９飛機將交付中國東方航空

官媒表示多重政策釋流動性，債券基金淨值損失壓力緩解

人行１００億逆回購利率持平，淨投放２０億；人行１１月新增ＰＳＬ環比升逾１倍，連續三月

淨新增

人行張青松稱落實反電信詐騙法，推「資金鏈」治理

深圳召開房地產金融工作座談會，落實「金融１６條」

上海發文規範無人駕駛，發生事故由無人駕駛企業賠償

中指研究院：１１月百城房價跌幅擴大，樓市穩定需時

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒９％，報１５０１２﹒８點重上萬五關

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《俄烏開戰》

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烏克蘭駐西班牙大使館遭郵包炸彈襲擊，１名職員受傷

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《內房困局》

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中信證券表示內房迎難得擴表機遇，能否取得融資為關鍵

中國東方表示累投１３７億落地地產風險化解項目２９個

中指院表示首１１月百強房企銷售額跌４２％，降幅略縮

佳兆業（０１６３８）推出錦恒財富產品實物抵款方案

深圳１１月二手住宅成交環比上漲兩成，整體仍處低位

龍光（０３３８０）與債權人團體就境外債務重組原則達成共識

ＡＭＣ聯手銀團１２０億注資融創上海董家渡項目

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《外圍經濟》

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勞資雙方周四凌晨達成協議，首爾地鐵恢復正常運營

南韓第３季ＧＤＰ按年增長３﹒１％，符合預期

呼應鮑威爾鴿派講話，聯儲局褐皮書指企業對經濟悲觀

眾議院通過勞資協議法案，欲阻美國鐵路大罷工

紐澳高息打壓樓市，新西蘭上月樓價破１３年最大跌幅

美國公寓租金指數下跌１％，連續３個月下跌

美國小型企業大量裁員，１０月有３０﹒５萬人被裁

美國總統拜登將提高燃料中需加入的可再生燃料數目

鮑威爾暗示本月可能放慢加息步伐，黃金價格上漲

交易所Ｋｒａｋｅｎ裁員三成，聯儲局放鴿比特幣抽升

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《大國博弈》

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商務部表示中方敦促美方嚴格履行世貿組織規則義務；中歐應共同努力推動中歐投資協定簽署生

效

美禁進口五中企電信設備，商務部表示破壞經貿秩序規則

雷蒙多承認與中國競爭並不容易，美國需做更多去應對

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《其他消息》

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高等法院批准黎智英案押後至本月１３日再提訊

梁兆基擔心香港全球化紅利慢慢減退，促思考角色定位

陳茂波稱大環境疲弱無礙政府穩經濟工作，料人氣和財氣將旺起來

張仁良稱現階段需理順三隧及周邊交通，長遠可建第四條隧道

李家超、董建華及梁振英對江澤民逝世表示深切哀悼；李家超及港府主要官員等到中聯辦靈堂弔

唁江澤民

中聯辦及政府建築物下半旗悼念江澤民

賀一誠對江澤民逝世表示沉痛哀悼，向其家人致以慰問

保監局表示首三季毛保費總額跌５％，內地客新造業務保費升１﹒１倍

李家超稱正制訂香港創新科技發展藍圖，發展適合香港之高端製造業；未來２０年撥款２４００

億元應對氣候變化

１０月「南向通」餘額增近百億人幣，外流意願明顯減弱

深股通額度全日用９０億元，外資流入創半月新高；滬股通額度全日用４８億元，外資大幅淨流

入１１４億元

英鎊７天定存年息見１３﹒８８厘，建行亞洲年收３厘

ＺＡ Ｂａｎｋ推特快線上公司開戶沙盒試行計劃

經絡表示１１月樓花按揭宗數按月跌三成，現樓跌近兩成

Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ香港與聯想電訊盈科企業方案推動雲端應用

Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ公布２０００萬美元股份回購計劃

富衛與Ａｒｔｅｍ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ成立４５００萬令吉創投基金

新加坡及紐約並列世界生活成本最高城市，香港排第４位

明年試點讓香港申請人在內地提交專利申請獲優先審查

澳門１１月博彩收入挫５５﹒６％遜預期，首１１月跌５１％

本港１０月零售銷貨值出乎意料升３﹒９％，勝市場預期

科大與可持續科技學院推進可持續發展教育與科技

香港與新加坡簽署基建項目交流合作諒解備忘錄

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《新冠肺炎》

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本港新增１０１３７宗確診，再多１５名患者離世

過去一周本地感染個案升８﹒４％，死亡增近５０％

傳內地將允許部分陽性病例居家，加強抗原檢測替核酸

全國疫情連續第三日回落，昨增３﹒５８萬宗本土陽性

北京新增本土陽性突破５千例，多家商場恢復營業

商務部回應改進疫情防控：協調推動解決外企困難

國泰兩前空少涉違防疫規例罪成，各判囚８周

廣州越秀高風險區降為低風險，全區恢復正常生活秩序

醫衞局李夏茵下午４時就最新疫情舉行簡報會

復必泰二價疫苗開打，楊何蓓茵稱約３﹒１萬人已預約

孫春蘭稱主動優化完善防控政策，是中國防疫重要經驗

李夏茵稱疫情升溫，暫無計劃放寬或收緊社交距離措施

漢榮書局除夕結束門市，因疫情影響教科書供應

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