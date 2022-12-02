《國金頭條》非農數據將出爐道指跌近２００點，美匯創３個月新低

《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局主席鮑威爾本周發表鴿派講話而刺激美股一度勁升後，投

資者周四（１日）轉為審慎，等待即將出爐的非農就業數據，以獲取通脹觸頂的進一步數據。

道指下跌１９４﹒７６點，或０﹒５６％，收３４３９５﹒０１點。標普５００微跌

３﹒５４點，或０﹒０９％，收４０７６﹒５７點。納指則微升１４﹒４５點，或０﹒１３％，

收１１４８２﹒４５點。

投資者等待周五（２日）的非農就業數據，以進一步確定聯儲局是否即將改變鷹派立場。在

對聯儲局下月調低加息幅度的預期下，美元持續走軟。美匯指數於紐約尾盤下跌１﹒２％，至

１０４﹒６８，是３個月新低



＊黃金原油價格齊齊上行＊



美元兌日圓第４個交易日走軟，挫近２％至１３５﹒３３，是８月中以來最低。歐元兌美元

升１﹒２％，至１﹒０５２３，是６月２９月以來最高。英鎊兌美元亦漲１﹒６％，至

１﹒２２４２。

美元走軟的同時，紐約期金上漲３﹒１％，至每盎司１８１５﹒２０美元，是２年半以來最

大單日漲幅。

受中國放寬防疫措施提振，原油價格上行。紐約期油漲０﹒８％，至每桶８１﹒２２美元。

布蘭特期油持穩於每桶８６﹒８８美元。（ｊｆ）

