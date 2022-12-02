  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/12/2022 07:50

《國金頭條》非農數據將出爐道指跌近２００點，美匯創３個月新低

　　《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局主席鮑威爾本周發表鴿派講話而刺激美股一度勁升後，投
資者周四（１日）轉為審慎，等待即將出爐的非農就業數據，以獲取通脹觸頂的進一步數據。
　　道指下跌１９４﹒７６點，或０﹒５６％，收３４３９５﹒０１點。標普５００微跌
３﹒５４點，或０﹒０９％，收４０７６﹒５７點。納指則微升１４﹒４５點，或０﹒１３％，
收１１４８２﹒４５點。
　　投資者等待周五（２日）的非農就業數據，以進一步確定聯儲局是否即將改變鷹派立場。在
對聯儲局下月調低加息幅度的預期下，美元持續走軟。美匯指數於紐約尾盤下跌１﹒２％，至
１０４﹒６８，是３個月新低
　
＊黃金原油價格齊齊上行＊
　
　　美元兌日圓第４個交易日走軟，挫近２％至１３５﹒３３，是８月中以來最低。歐元兌美元
升１﹒２％，至１﹒０５２３，是６月２９月以來最高。英鎊兌美元亦漲１﹒６％，至
１﹒２２４２。
　　美元走軟的同時，紐約期金上漲３﹒１％，至每盎司１８１５﹒２０美元，是２年半以來最
大單日漲幅。
　　受中國放寬防疫措施提振，原油價格上行。紐約期油漲０﹒８％，至每桶８１﹒２２美元。
布蘭特期油持穩於每桶８６﹒８８美元。（ｊｆ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事01/12/2022
《神州經脈》財新製造業PMI略回升　防疫轉向滬綜指曾逼三千二
人氣文章生財有道01/12/2022
【高息定存】英鎊7天定存年息見13.88厘　建行亞洲年收3厘
人氣文章財經熱話01/12/2022
憧憬供應鏈復常懶理虧損擴大　小鵬一度漲三成　要追定趁高沽？
人氣文章FOCUS01/12/2022
【FOCUS】念念不忘「軟著陸」　鮑公放鷹無底氣
人氣文章財經熱話01/12/2022
控股股東延長增持A股計劃　國企價值重估概念當炒　中移動點部署？
人氣文章大行報告01/12/2022
【大行炒D乜】券行齊齊評阿里健康　富瑞最牛麥格理最淡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金