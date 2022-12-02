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即市新聞

02/12/2022 16:30

《窩輪匯智－陳恩因》市況波動，雙重利好阿里認購證

　　《窩輪匯智》上周提到引伸波幅的表現對輪證的影響，以及如何比較不同發行人的引伸波幅
定價。本周港股受惠內地放寬防疫政策及憧憬刺激經濟等措施，恒指一度突破１９２００點水平
，低位計反彈幅度超過兩千點。
　　大市急升，打破大眾傳統對波幅的印象，誤以為波幅只會出現「鏡面」的相反走勢，本周某
程度上出現了價升，引伸波幅升的同步走勢。參考恒指波幅指數，本周顯著回升，高見３５水平
。其中同步性較大的要數國企指數，相關的認購證定價甚至較認沽證為高，對上一次出現類似現
象已經要數２０１７年了，或多或少反映市場對後市看好的需求。
　　引伸波幅上揚，普遍對窩輪價格較為有利。以我們於上周的網上節目中提及的阿里
（０９９８８）價外認購證為例，上周正股處於７５元水平，該認購證行使價於９５元，明年３
月到期，引伸波幅約５３％，當時提供的實際槓桿約６倍。一周過後，阿里價格升約為１２％至
８４元附近，令相關認購證大升近１００％，遠較理論升幅為多，反映窩輪雙重利好時的爆炸力

　　以上就是實在的例子，說明若看中邊而引伸波幅同步上升的時間，能為輪證帶來額外的回報
。相反，若引伸波幅不升反跌的話，即使看中邊表現亦會打上一定折扣，可見凡事都有兩面。
　　因此，投資者利用窩輪部署時，謹記正股走勢只屬其中一項可影響輪價的指標，引伸波幅、
市場的供求因素、時間值等的相關風險因素亦不容忽視。《香港匯豐環球資本市場機構客戶及財
富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。
　
＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品

　
＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。
　
＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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