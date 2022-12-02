《金碩良言－黃俊碩》會計業人才短缺嚴重，引入境外人才刻不容緩

《金碩良言》會計業人手不足的問題，長久以來一直困擾業界的最大難題之一，近年隨著香

港人才流失潮的出現，有關情況日漸惡化。根據著名一間本地著名職業介紹網站向業界人士透露

，目前，該網站有關審計業務職位空缺的招聘廣告，高達七千個之多，反映出會計業人手短缺的

問題，的確令人觸目驚心。



筆者曾多次強調，會計業作為現代金融及工商業的最重要基礎專業服務，身兼現代商業及金

融行業的記錄、核實及監管者，除了市民大眾心目中認為的財務審核之外，更涉及公司管理、財

務分析、財務風險管理等多個商業、金融範疇，而一些新興行業，如資產管理、資產管理合規，

以及環境、社會及管治（ＥＳＧ）亦與會計業關係密切，甚或乎主要由會計或法律專業人士擔任

為主。



目前，會計業人手短缺的情況，經已到達動搖香港作為國際金融中心根本的地步。香港之所

以能夠作為亞太區首屈一指的國際金融中心，這和香港具備一套國際認可的財務匯報準則，與及

行業提供高質素及專業服務，有著密不可分的關係。現時國際準則日趨嚴謹，經已不斷加深行業

的工作量，若然會計業的人才缺口繼續擴大，無可避免將會直接損害香港專業服務的質素。



與此同時，不少香港金融及工商專業人士均由會計行業培養以來，若然，香港的會計人才持

續短缺，甚至進一步惡化，最終將會導致香港不同種類的金融及工商專業人士出現青黃不接，損

害香港作為國際金融中心的地位。



在會計業面臨水深火熱的困局下，特區政府應該從速將會計業納入「人才清單」之中，財庫

局、商經局、保安局及勞福局等涉及引入境外人才的持份政策局更要通力合作，在制訂及審批工

作簽證及學習簽證時，必須採取一種較為寬鬆及進取的態度。使會計業能夠盡快引入更多不同職

級的境外會計人才，以解會計業人手不足的燃眉之急。



當然有不少人會質疑，會計業人手短缺是由於業界的工作強度及壓力巨大所致，只要能夠改

善工作環境，減輕工作強度及壓力，人手短缺的問題即可迎刃而解。



就此，筆者想指出一點，現時會計業工作強度及壓力巨大最主要的原因，就是人手不足。目

前的情況，就是十個人的工作量，只有六個人去做，本身經已對現職的六個人做到巨大的工作壓

力；再加上，財務匯報準則愈趨嚴謹，將會進一步增加現職人士的工作壓力，導致現職的六個人

中，可能有兩至三個選擇離職，進一步加深留下來現職人員的工作壓力，陷入一個惡性循環的漩

渦之中。



為打破有關困局，只有透過盡快輸入適當數量的境外人才，同時間加強本地人才培訓，填補

會計業的人才缺口，才能慢慢地擺脫這個惡性循環的施渦，全面減輕會計業的工作強度及壓力，

從而吸引及挽留年青人在會計業界發展。《立法會會計界議員 黃俊碩》



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