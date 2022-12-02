《缸邊隨筆－石鏡泉》江澤民時代與中國芯片

《缸邊隨筆》留意，文題是「江澤民時代」與中國芯片，而不是「江澤民」與中國芯片，先

撇清此重關係，免被控。江澤民時代的中國芯片發展為何？



看江澤民時代，為甚麼要看其間的芯片發展？那是因看到華為、中興（００７６３）等內地

科企，近年受到外國廠商制裁，損失慘重，艱苦經營，而想到當年若芯片發展沒有走了條貪污路

，今天形勢或大不相同。



中國早於１９６５年，已在上海自主研製第一塊單片集成電路，比南韓還要早１０年！但其

後幾十年，芯片發展滯後，不但被美、日等拋離，甚至被韓、台超越。不過，２０年前，也就是

江澤民時代，很多人曾以為，國產芯片已達世界領先水平。令人有此錯覺的，是一度被稱為「芯

片之父」的騙子陳進。



當年陳進的履歷亮麗：他不只是美國留學的「海歸」博士，還曾擔任摩托羅拉、ＩＢＭ等知

名科企的芯片研發高管。２００１年，他獲上海交通大學聘任，專研芯片。後來，他和團隊３人

僅花了１６個月便「成功研發」出「漢芯一號」。



「漢芯一號」聲稱採用先進的０﹒１８微米半導體工藝設計，在只有手指甲一半大小的集成

電路上，配置２５０萬個器件，而且有３２位運算處理內核，每秒鐘可進行２億次運算。當年專

家評定，漢芯相關的設計及應用平台，達到了國際水準，是中國芯片發展的里程碑。



英特爾（Ｉｎｔｅｌ）走了４０年才達至的技術階段，陳進卻不用年半便完成了。雖然有人

抱「ｔｏｏ ｇｏｏｄ ｔｏ ｂｅ ｔｒｕｅ」的懷疑，但隨？漢芯二、三、四號陸續「成功

研發」，陳進獲上海交大聘為微電子學院院長，更獲國家巨額研究經費，以上疑慮便消失了。



＊漢芯造假 陳進捲逃＊



陳進得到經費後，不單用於芯片研發，還申請其他項目，包括武器裝備的技術項目，多達

３１項，並成功獲國家支援資金高達１１億元人民幣！直至２００６年１月，「漢芯一號」才被

揭發造假。



原來「漢芯一號」只是摩托羅拉芯片的源代碼（ｓｏｕｒｃｅ ｃｏｄｅ），從它設計、發

展出來的芯片，其實無法在系統中應用。當陳進發現，即使自己連同摩托羅拉舊同事及德州大學

的同學，再加上３０多名交大的碩士、博士，根本無法設計出芯片來，但他卻看中國家對芯片產

業的龐大投資，財迷心竅，便不惜造假。



不過，陳進造假的檔次也很低：他買來一批摩托羅拉芯片，然後叫工人用砂紙磨去原有標誌

，再加上「漢芯」標誌，這樣便輕易「震驚中外」。後來造假事敗，陳進便夾了１１億元，捲逃

美國。在美國，他創立公司之餘，還是３家上市公司的股東！



令人不解的是，為甚麼陳進可以逃罪？有傳是有太子黨涉及嘛！



＊騙局影響 發展停滯＊



造假事件引起軒然大波，影響深遠。它令國家對芯片的投入更為審慎，大批項目因而落馬之

餘，人才流失，導致芯片產業發展十多年裹足不前。它也直接影響了十多年後真「中國芯」：「

龍芯」的發展。



中國自主研發芯片一直沒有突破性的發展，直至２０１９年底，首塊真正的「中國芯」才面

世，這涉及個人物：黃令儀。黃令儀生於１９３６年，自小已立志要讓國家變得強大。她畢業於

清華，１９６２年加入了中科院，開展半導體科研事業。那年代，內地對半導體的研究幾乎是零

，實驗環境也較簡陋。在這種惡劣條件下，黃令儀等人成功在二極體、大型集成電路上作出了貢

獻。及至６６歲，盡管身體大不如前，她仍決定加入「龍芯」研究計劃，並終以８４歲高齡，協

助其團隊成功研發出中國芯。龍芯成功，償了她「抹掉祖國身上恥辱」的宿願。中國高鐵技術得

以高速發展，黃令儀功不可沒。



中國芯片發展進程中，陳進與黃令儀，對照出兩種截然不同的品格。為何陳進這類金玉其外

的「明星」，會浮生於江澤民時代？



和江澤民一齊登場的有朱鎔基，他一上場就講了要打貪。他說打了１００副棺材，留一副給

自己去行地雷陣。朱鎔基一上場已知貪污嚴重，可惜他用不完那１００副棺材，畢竟，這淌貪污

水太深了。



在中國言，貪污一日不清，豆腐渣工程、漢芯造假都會拖了中國發展的後腿，這是誰之過？

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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