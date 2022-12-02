《台股攻略－黃振宇》台股今日跌４２點，守住１４９００點

《台股攻略》市場觀望美國就業數據，美股周四（１日）普遍下跌，台股加權指數今日（２

日）開低走低，終場收１４９７０﹒６８點，跌４２﹒１２點，成交金額為２２３０﹒９９億元

（新台幣．下同）。

美股Ｓａｌｅｓｆｏｒｃｅ隔夜重挫，台積電ＡＤＲ收跌０﹒３６％，令台股權王台積電今

早隨之開低，終場收４９２﹒５元，跌６元，市值收縮至１５５５億元，影響大盤指數約７０點

。聯發科小跌０﹒２７％，收７３９元。鴻海表現相對強勢，收１０５﹒５元，升２﹒５元。信

驊收２２８０元，升７５元。大立光以平盤２２９０元作收，守住台股股王寶座。傳統產業股漲

跌互見，華新完成收購義大利ＣＡＳ不銹鋼廠７成股權，１２月起開始貢獻業績，股價大升超過

６％。供電問題再起，風電概念股有追捀，中興電亮燈漲停，亞力大升超過７％，大亞及華新升

幅超過６％，世紀鋼、永冠－ＫＹ及上緯投控表現不俗。機電、玻璃及生技類股亦有好表現，類

股指數同步上揚超過１％，而塑膠及航運類股指數則同步下挫超過１％，表現相對疲弱。隨著統

一超及富邦媒走跌，百貨類股指數亦下挫１﹒４％。

台股短線升勢較快但未來或會減緩。台股這波反彈主要是受市場預期美國聯邦準備理事會

（Ｆｅｄ）可能放緩升息步調所帶動，Ｆｅｄ升息動向仍是市場關注焦點，將持續影響台股及國

際股市未來走勢。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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