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即市新聞

02/12/2022 10:15

《窩輪豪情－梁業豪》（３）浪升過程料已結束，後市將先回落調整

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、原材料業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股
份現為小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）與百度（０９８８８），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考
的股份，則宜首選石藥集團（０１０９３）、中國財險（０２３２８）與中國電力
（０２３８０）。
　　港股開市後，除紅籌股外，其餘主要市場板塊皆見淡友暫時收歛了攻勢。科技股的大戶買家
於入市態度上較為進取，超級大戶主動買盤比率現報６９：３１，接近極度配合上升勢頭。恒指
牛證與恒指熊證的重貨區現分別位於１７６００－１７６９９與１９３００－１９３９９，暫時
兩者皆沒有被殺倉的跡象。估計（３）－５浪，即整個（３）浪上升過程已經結束，除非市況於
下周一（５日）收市前市況再創近期升浪新高。現時運行的，相信為（４）浪調整，目標位於
（３）－４浪底附近。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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