《窩輪豪情－梁業豪》（３）浪升過程料已結束，後市將先回落調整

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、原材料業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

份現為小鵬汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）與百度（０９８８８），可用作買入

其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股份，則宜首選石藥集團（０１０９３）、中國財險（０２３２８）與中國電力

（０２３８０）。

港股開市後，除紅籌股外，其餘主要市場板塊皆見淡友暫時收歛了攻勢。科技股的大戶買家

於入市態度上較為進取，超級大戶主動買盤比率現報６９：３１，接近極度配合上升勢頭。恒指

牛證與恒指熊證的重貨區現分別位於１７６００－１７６９９與１９３００－１９３９９，暫時

兩者皆沒有被殺倉的跡象。估計（３）－５浪，即整個（３）浪上升過程已經結束，除非市況於

下周一（５日）收市前市況再創近期升浪新高。現時運行的，相信為（４）浪調整，目標位於

（３）－４浪底附近。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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