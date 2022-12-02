《午市前瞻》氣氛正面難大跌，舜宇瑞聲互告影響不大

《經濟通通訊社２日專訊》恒生指數半日收報１８６１２，跌１２３點或０﹒６６％，主板

成交６８１﹒６４億元。恒生中國企業指數報６３４４，跌４０點或０﹒６３％。恒生科技指數

報３８４３，升４點或０﹒１２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；騰訊控股收報２９３元，跌１﹒４元或０﹒４８％，成交３４﹒４９億元；美

團收報１６６﹒４元，升３﹒４元或２﹒０９％，成交３３﹒７１億元；阿里巴巴－ＳＷ收報

８３﹒６元，升０﹒８元或０﹒９７％，成交２３﹒１６億元。阿里健康（００２４１）升

６﹒５１％，收報７﹒０４元，成交６﹒４６億元。碧桂園（０２００７）跌６﹒７３％，收報

２﹒７７元，成交８億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三

大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。



＊李偉傑：人幣轉強美匯回落有利後市＊



恒指昨日升破１９０００大關後未能企穩，今日回調。華盛證券經紀部董事李偉傑向《經濟

通通訊社》表示，港股走勢維持向上突破，雖然昨日觸及１５０天線後回落，但人民幣轉強及美

匯指數回落相對有利後市發展，短期繼續維持以１８４００近１００天線水平為初步支持。

他提到，之前市場擔心內地防疫措施風向變化，但本星期消息趨向正面，「快封快解」等消

息出現，暫時大市傾向正面，變相亦難以大跌，最壞於１８０００亦有較大支持。



＊可部署油股科技股＊



舜宇（０２３８２）今日公布，早前決定對瑞聲（０２０１８）旗下多間子公司提告侵權，

最近已獲法院受理，但早前於舜宇宣布提告後，瑞聲亦反告舜宇侵權。李偉傑指兩間公司同為手

機設備股，互告侵權就要查看專利表逐項斟酌，早前瑞聲被提告時所受影響較大，但市場逐步消

化消息後，相信對兩股影響不大。

但李偉傑亦指，手機需求放緩始終不利手機設備股，回彈亦只是炒作低估值，故大市調整時

，舜宇瑞聲或會跑輸大市，但大跌空間亦不會大。

李偉傑補充指，受惠冬季轉天氣，中資油股可以看上一線，中石化（００３８６）中石油

（００８５７）可作中線部署，科技股則可待大市回落至１８４００及１８０００分注部署。

（ｈｃ）

