【內房困局】傳融創（１９１８）謀劃重組逾９０億美元離岸債務

《經濟通通訊社２日專訊》據知情人士透露，融創中國（０１９１８）正設法重組逾９０億
美元無抵押離岸債券，這些債券包括公募和私募債券。
上月有報道指，其離岸債務重組初步計劃遭到反對，反對者包括一個債券持有人臨時委員會
的成員。該公司離岸公募債券餘額超過７０億美元。
早前有報道指，融創中國也在研究在岸債券重組計劃，融創的國內子公司尋求將境內債券展
期至多４﹒５年。（ｂｉ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|生財有道02/12/2022
【高息定存】恒生5厘息冠絕四大行 存十萬半年袋2500元
|財經熱話02/12/2022
舜宇瑞聲互告侵權股價不見急跌 市場已消化可放心買？
|FOCUS02/12/2022
【FOCUS】俄烏隔河對峙 難言趁冬休戰
|財經熱話02/12/2022
上月賭收遜預期無阻濠賭股節節上升 憧憬內地放寬防疫可趁回落買入？
|財經熱話02/12/2022
《午市前瞻》氣氛正面難大跌 舜宇瑞聲互告影響不大
|財經熱話02/12/2022
【新能源車股】比亞迪交付量有望再超越特斯拉？短中長線部署策略！
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰