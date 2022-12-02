【內房困局】傳融創（１９１８）謀劃重組逾９０億美元離岸債務

《經濟通通訊社２日專訊》據知情人士透露，融創中國（０１９１８）正設法重組逾９０億

美元無抵押離岸債券，這些債券包括公募和私募債券。

上月有報道指，其離岸債務重組初步計劃遭到反對，反對者包括一個債券持有人臨時委員會

的成員。該公司離岸公募債券餘額超過７０億美元。

早前有報道指，融創中國也在研究在岸債券重組計劃，融創的國內子公司尋求將境內債券展

期至多４﹒５年。（ｂｉ）

