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02/12/2022 15:27

【內房困局】傳融創（１９１８）謀劃重組逾９０億美元離岸債務

　　《經濟通通訊社２日專訊》據知情人士透露，融創中國（０１９１８）正設法重組逾９０億
美元無抵押離岸債券，這些債券包括公募和私募債券。
　　上月有報道指，其離岸債務重組初步計劃遭到反對，反對者包括一個債券持有人臨時委員會
的成員。該公司離岸公募債券餘額超過７０億美元。
　　早前有報道指，融創中國也在研究在岸債券重組計劃，融創的國內子公司尋求將境內債券展
期至多４﹒５年。（ｂｉ）

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