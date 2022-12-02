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02/12/2022 11:31

《港元利率》一個月拆息高見４﹒９厘，港元創逾１３個月新高

　　《經濟通通訊社２日專訊》港元匯價先升後回，早段一度漲０﹒０３％報７﹒７７７５兌１
美元，為去年１０月２６日以來最強，拆息個別發展，其中，隔夜息連跌兩天，失守４厘，報
３﹒９１４６４，而長息亦回落，但與樓按相關的一個月拆息仍連升１５天，高見
４﹒９１６０１厘，續創逾１４年新高，高於同期美元ＬＩＢＯＲ約７７基點。　
　
＊隔夜息跌穿４厘＊
　
　　一周及兩周拆息分別反彈至４﹒１０１８５厘和４﹒１９３４５厘。三個月期進一步升至
５﹒３４８７５厘；續創逾１５年新高，並較同期美元ＬＩＢＯＲ高約５７基點。長息方面，六
個月期回落至報５﹒４８８２７厘，一年期降至５﹒６８７５６厘。
　
＊美元指數創逾三個月新低＊
　
　　據彭博報價系統，港元匯價在今早８時５９分，曾見７﹒７７７５兌１美元，較前收價升約
０﹒０３％，最新則報７﹒７８６９，跌０﹒０９％。　
　　繼美國聯儲局主席鮑爾日前釋出鴿派訊息後，聯儲局重視的通脹指標－－剔除食品及能源價
格後的核心個人消費（ＰＣＥ）物價指數升勢亦回順。美國１０月核心ＰＣＥ價格指數按月升
０﹒２％，較９月的０﹒５％升幅顯著收窄，增加了聯儲局利率觸頂的預期，紐約尾盤，追蹤美
元兌六種主要貨幣的　ＩＣＥ美元指數（ＤＸＹ）跌至１０４﹒６８，是８月７日以來最低，最
新則回升至１０４﹒７３８。（ｃｌ）

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