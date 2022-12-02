《投資新視野－鄧嘉南》動盪市況中尋機遇，配置應靈活多元

《投資新視野》２０２２年通脹急升，最終打破持續了十多年的市場秩序。歷時多年的超寬

鬆貨幣政策所造成的後果已到達重要關頭；早年採取的政策措施對市場的影響將陸續浮現，在這

個頂峰之時，市況可能危機滿布。隨著新時代來臨，投資者必須審慎評估其配置及投資策略。



＊環球市場危中帶機＊



從宏觀市場上看，美國於２０２２年第二季開始收緊信貸狀況，全面的影響料將在２０２３

年浮現，經濟衰退機會甚高。其他市場已經出現這個情況，尤其是歐洲，因為俄烏戰爭導致能源

價格飆升，歐洲首當其衝。惟俄烏戰爭對商品價格造成的重大影響可望消退。因此，能源價格應

會持續回軟，為歐洲經濟體消除主要的不利因素。中國方面，其穩定房地產業及刺激增長的措施

，應能帶動經濟開始適度復甦。中國仍然面對結構性挑戰，但經濟周期狀況可望顯著好轉。貨幣

方面，帶動美元升至目前高位的因素將於２０２３年開始減弱，有助紓緩過去兩年已顯著下跌的

整體貨幣壓力，而周期性變動可以甚為顯著。其他主要貨幣方面，日圓估值明顯偏低，因此，若

美國經濟增長出現大幅轉弱的跡象，或是金融穩定性受到威脅，迫使聯儲局採取行動，將為日圓

帶來最大的反彈潛力。



＊股票市場：優質企業有助提升投資組合的穩健性＊



股票方面，預期不少企業會受到較為反覆及加息環境的考驗。具備持久競爭優勢、對經濟周

期敏感度較低、資產負債表穩健及受惠於結構性增長的企業，有助提升投資組合的穩健性，但亦

要視乎估值水平。在下個周期，資本開支可能成為重要因素，惠及更多傳統行業和推動能源轉型

的公司，尤其是俄烏戰爭加快了能源轉型步伐。新興市場股票方面，在過去十多年的表現強差人

意，現時的估值已處於歷史偏低水平。如果經濟在大量資金和商品市場的動力支持下復甦，該資

產類別最終可能出現遠超純粹周期性反彈的回升幅度。從行業看，隨著現時的跌勢到達轉捩點，

能源、原材料及金融股將會受惠。



＊債券市場：估值正常化，可望再次成為多元化投資工具＊



債市方面，自全球金融危機以來，政府債券市場成為不值得投資的領域，但部分已發展市場

的政府債券現時再次展現投資價值。從較廣泛的角度而言，防守型債券的估值持續多年處於偏高

水平後，終於回復至或接近較合理的水平。在估值已經正常化後，債券市場的表現將「回復本性

」，不再與股票走勢相關，可望在不確定因素升溫的時期再次成為具潛力的多元化投資工具。

商品市場方面，雖然短期的整體周期性需求可能疲弱，但隨著全球發電系統轉型，加上實現淨零

碳排放目標的迫切性令傳統供應受到限制，我們相當看好多種商品的長線前景。



＊市場下跌提供入市機會，宜採取靈活多元化資產配置＊



對長線投資者而言，頂峰階段帶來以理想價格買入資產的機會。此外，這個時期通常亦提供

理想的入市機會，投資者可藉此投資受惠於利好增長因素的市場及地區。通脹率偏高下，以及西

方市場的利率機制轉變，再加上地緣政治緊張局勢升溫，均可能導致宏觀市場加劇波動。面對這

個環境，投資者需要靈活的資產配置及投資組合多元化策略，以同時實現資本增值及取得穩健收

益來源的目標。《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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