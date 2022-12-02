《品中資－羅國森》中資股不值得投資？

《品中資》前兩年，當美股處於大牛市時，我身邊有很多朋友說，買美股好過買港股，因為

美股的升幅遠高於港股。到了今年，當環球股市都下跌時，我身邊的朋友也說，持有美股的感覺

始終比港股好，因為美股的跌幅遠低於港股。

其中一位朋友更直接，我已經不買港股了，尤其是中資類的港股，因為內地的政策風險實在

太大，所以，我要投資，都只會買美股。又或者說，中資股不值得投資。

這位朋友說這個的時候，正是９月和１０月份港股經歷災難式跌市時，當時港股連續兩個月

下跌，９月先跌１３﹒７％，１０月再跌１４﹒７％。中資股的跌勢更厲害，那管妳是龍頭股還

是中小型股。

如果妳是內房股，跌幅更可以用恐怖來形容。最經典莫過於藍籌股的「碧桂園孖寶」。先說

碧桂園（０２００７），該股在９和１０月累計下跌五成六，股價由８月底的２﹒３３元，跌至

１０月底的１﹒０１元，比去年底的６﹒９２元更大跌八成半。以這個跌幅衡量，投資者似乎預

計碧桂園是會倒閉呢！

同系的碧桂園服務（０６０９８）（下稱碧服）更可憐，該兩個月的股價，同樣累計下跌五

成六（證明果然是同系公司？！但兩者的業務完全不同，風險也低得多呢！），股價由８月底的

１５﹒５６元，跌至１０月底的６﹒８６元，比去年底的４６﹒７元，同樣大跌八成半。難道投

資者真的預計，碧桂園的命運如何，碧服的命運也將如何？！

至於龍頭股又如何？不用多說，以股王騰訊（００７００）為例便知端倪。８月底時，騰訊

股價３２７﹒２元，但１０月底已經跌至２０５﹒６元，跌幅三成七，比起去年底的股價

４５６﹒８元，大跌了五成半。



＊騰訊兩個月跌三成七不合理＊



如果說碧桂園兩個月下跌五成六，年初至１０月底的跌幅八成半是預計她可能會倒閉的話，

騰訊兩個月跌三成七，年初至１０月底跌五成半，至少應該預計騰訊會蝕大錢吧！

好明顯，騰訊公布的第三季業績不但不是蝕錢，也不再倒退，無論以國際會計準則計算或者

ＮＯＮ－ＧＡＰＰ計算，都錄得按年上升。所謂的第三季，是指今年７－９月呢，即是騰訊跟隨

大跌的９月份。我相信，騰訊第四季的業績仍會大致保持這個態勢，但１０月份的騰訊仍然大跌

呢！這算合理嗎？

不過，１１月份的形勢幾乎來了個１８０度的轉變，「碧桂園孖寶」來了一個大逆轉，股價

一個月內大升近兩倍。碧桂園股價由１０月底的１﹒０１元，大升至１１月底的３﹒０１元，升

幅近兩倍；而碧服則由１０月底的６﹒８６元升至１１月底的１９﹒１２元，升幅近１﹒８倍。

兩者的股價都比８月底未大跌時為高，這是反映投資者預期，這兩家公司可以大步檻過？！

當然，如果比起去年的股價，碧桂園仍跌五成七，碧服更跌六成，距離真正「翻身」，還有

一大段距離。

至於股王騰訊，同樣來了一次「華麗轉身」，１１月底的收市價是２８７﹒２元，比１０月

底的２０５﹒６元大升近四成，這又是否反映投資者預期，騰訊最惡劣的日子已經過去？但兩者

相差只有一個月，騰訊的經營真的有這麼大變化嗎？

同樣地，如果跟去年底比較，騰訊股價仍跌三成八，這又是否反映，騰訊的經營仍然差於去

年底？

各位，股價的變化，除了反映公司業績之外，也受很多因素影響，當中包括資金流向、市場

氣氛和其他炒作因素。

我同意，如果跟美股比較，中資股的波幅確實令人心驚，但我必須補充，個別美股的波幅也

十分厲害，大藍籌也可以單日升跌逾一成呢！只不過，我們身在香港，感受不那麼強烈罷了！



＊投資美股也有政策風險＊



另外，投資中資股當然要面對政策風險，但今時今日投資美股，又何嘗不要面對政策風險呢

！我有位朋友是從事地毯生意的，主要客戶是美國人。最近她的生意也少了，因為客戶告訴她，

因為她的生產是在內地，現在比較不方便，所以只能轉了去印度。她的所謂不方便，原來就是要

配合美國政府圍堵中國的政策呢！

美國政府的外交政策很大程度上是保護自己的，但有時候，也免不過傷害了自己國家的企業

利益，最明顯的例子就是特朗普年代，他以徵收中國進口商品的關稅來打擊中國，但其實，到最

後，就連美國企業也要替他埋單！

總的來說，我認為，如果大家以政策風險來判斷一家企業的投資價值的話，可能會誇大了事

實。我自己則會傾向以微觀分析的角度去判斷，用專業的說法，就是「由下而上」

（Ｂｏｔｔｏｍ Ｕｐ）的選股方向，只要是優質的公司，即使有政策風險，最終都可以化解的

。

騰訊就是好例子，也是我推崇的優質股之一。到這一刻為止，騰訊仍然有她的投資價值，我

是不會放棄的。當然，多優質的股票，都可能會有變質的一日，我們需要不斷檢討和評估，但這

一刻來說，騰訊絕對仍是優質的中資股。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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