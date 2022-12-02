《雷鳴天下－雷鼎鳴》台灣選舉後，中美如何博弈？

《雷鳴天下》台灣九合一選舉基本上結束，國民黨取得１３個縣市市長席位，民進黨只得５

個，更重要的是，當中具戰略意義的６都，國民黨增添了桃園市，有４個都的市長屬於國民黨，

民進黨只掌握到２都。這對民進黨來說，自然是一種挫敗，蔡英文也要辭掉黨主席職位，但若說

台灣政治環境已轉勢，則言之尚早。在直轄市長選舉的得票中，２０１８年國民黨得票

４８﹒７９％，２０２２年上升至５０﹒０３％，增幅１﹒２４個百分點。民進黨在２０１８年

得票率是３９﹒１６％，２０２２年是４１﹒６２％，上升了２﹒４６個百分點，比國民黨增幅

更大，我們不能斷言，民進黨已窮途末路，況且其過去在總統選舉策略上，亦往往有翻手為雲覆

手為雨的能耐。據說蔣介石的曾孫蔣萬安頗有能力，在兵家必爭之地的台北市長爭奪戰中，得票

比民進黨力捧的陳時中高出３２﹒５％，將來有無機會更上層樓，拭目以待。



台灣選舉結果雖然也值得注意，但眾所周知，台灣問題如何解決，主要取決於中美兩國的大

國博弈。國際大局風雲變幻，一、兩個月形勢都可能大變，我們倒是應不斷更新評估，察看中美

兩國的策略有何調整。



＊美藉台拖慢華經濟增長＊



美國對台政策的基礎只在於她把台灣問題視為遏制中國發展的工具，其餘的考慮，如所謂保

衛自由民主等，皆是包裝，毫不重要。售賣軍火圖利也是一種因素，但數額不夠大，不足以左右

美國國策。美國的如意算盤是，使到中國在統一台灣之前及之後，都要花費大量資源化解各種涉

台矛盾，這樣便可拖慢中國經濟增長的步伐。若然美國「失去」台灣，她也怕面子不保，霸主地

位動搖，各國紛紛轉向中國。



在軍事上，美國已明白再也保不住台灣了，我過去曾多次論述，不贅。拜登與習近平在

Ｇ２０會議中，帶來的其中一名幕僚是印裔美籍中國通杜如松，此君一向主張對付中國，要用低

成本的不對稱戰術挖中國牆腳，此策略符合當今美國硬實力逐漸相對弱化、財政亦捉襟見肘的現

實制約。如何在台灣問題上以低成本對付中國？他似有三招。



第一招是希望誘使中國開第一槍，從而可以利用美國控制的西方媒體把中國扣上挑釁者的帽

子，這可成為發力點，逼使美國的西方國家盟友與日本等制裁中國。要知道，中國經濟體積龐大

，光是美國自己搞制裁效果有限。



第二，多賣一些武器給台灣，包括一些用以進攻的導彈，威脅內地的一些城市，甚至包括香

港。據台灣的坊間傳說，美國早已派遣了一、兩萬名軍事人員駐台，或用以提供軍事訓練，名義

上他們是退役軍人，但理論上，離台返美後立可從平民身份轉回軍人身份。美國的一些評論，竟

是希望將來受訓者可以打巷戰或游擊戰。此種把台「武裝」起來的策略被稱作「箭豬戰略」，即

要對手明瞭，收回台灣要付出代價，避不了有損傷。



第三招是商界收購及反收購戰中常用的「毒丸戰略」，即得了台灣後也無甚好處，甚或管治

困難，得不償失，這好比喝下一杯融入了毒丸的飲料，一旦飲了便毒發身亡。在島內大肆散播反

中思想，在各行各業留下潛伏人員找機會搗亂或打巷戰，皆按此思路而來。



這些招數看似厲害，但中國其實也不難把它們變成笑話。



＊多數國家不欲與華脫勾＊



針對誰是挑釁者問題，佩洛西訪台，已給了中國一個天賜良機，把挑釁者的帽子戴到美國頭

上，縱然把派遣戰艦包圍台灣演習常態化，別人也說不了甚麼。更重要的是，從最近東盟、

Ｇ２０、ＡＰＥＣ等幾次國際會議中可見，中國似已展開一連串的外交攻勢，且斬獲甚豐。這不

奇怪，絕大多數國家為了本國利益，根本不想在中美之間選邊站，她們也不願搞甚麼制裁，與中

國脫勾。美國希望其盟國將來能制裁中國，恐怕會事與願違，美國的第一招未出招已呈破綻。



「箭豬戰略」也是吹水多於實際。留意中美軍事的人都應知道，在離中國海岸線２０００公

里以內，中國有足夠實力靠先進的擋無可擋中程彈道導彈擊沉入侵的航母。真正開戰起來，美國

也不會冒此奇險。至於島內的軍事設施，據高人告知，根本不足一論，中國甚至可在１０多分鐘

內將其近乎全數摧毀。此說並非無依據，例如中國已有設在軍車上流動性極強、成本甚低的大炮

，炮彈射程４００公里，且有北斗導航，十分準確，整個台灣都可覆蓋。



「毒丸戰略」對付起來倒是稍為麻煩一點。民進黨政府把有「護國神山」之稱的台積電可能

是精華的部分掏空了送到美國，台灣的經濟價值稍減，但中國的統一，主要考慮並非經濟利益。

至於巷戰等，雖不排除有小部分人腦筋閉塞，但絕大多數台灣人民愛好和平，很多還長期到大陸

生活工作，你叫他們打仗送命，豈非笑話？我估計中國還是會用「北平模式」逼降，減少傷亡，

若是武統，也會只打設施，少傷人命。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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