《青工俠說－廖錦興》中國式現代化－湖南篇

《青工俠說》在第二十屆中央政治局常委的記者會上，總書記習近平表示環球政治與經濟形

勢波譎雲詭，各國應攜手推動經濟，中國發展離不開世界，世界發展亦需要中國，並強調「中國

式現代化是中國共產黨和中國人民長期實踐探索的成果，是一項偉大而艱巨的事業。惟其艱巨，

所以偉大；惟其艱巨，更顯榮光。」近日搭載神舟十五號載人飛船的長征二號Ｆ遙十五運載火箭

，在零下２０度低溫成功發射升空，進入預定軌道取得圓滿成功，這次神舟十四和十五航天員在

中國太空站實現「宇宙級同框」乃中國太空站首次在軌輪換，中國航天夢亦是習總書記所述經過

長期實踐探索的成果之一。



同樣中國在扶貧方面獲得成功亦是一項非凡成就，並獲得世界組織認可，世界銀行前行長佐

利克說：「這是消除貧困的歷史上最大的飛躍」。面對世紀疫症和全球經濟衰退，中國不但取得

疫情防控的重大戰略成果，而且成為２０２０年全球唯一實現正增長的主要經濟體，新中國成立

７０多年以來，８億多人擺脫貧困，近８年來，平均每年脫貧人數達１０００多萬。



以湖南省作為精準扶貧首倡地，以「敢為天下先」的擔當，盡銳出戰，到２０２１年，全省

６８２萬農村建檔立卡貧困人口全部脫貧，６９２０個貧困村全部出列。５１個貧困縣全部「摘

帽」，取得豐碩成果。湖南接續推進鄉村振興戰略，加速推進農業現代化，促進農民穩定收入，

目標是使鄉村的產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效和生活富足。過去十年，湖南ＧＤＰ

從２０１２年突破２﹒１２萬億人民幣躍升至２０２１年的４﹒６萬億人民幣，而２０２２年更

有望達到５萬億人民幣。在醫療方面，從２０１２年每萬人有５﹒１３位醫生及醫療衛生機構床

位２８﹒５張至２０２１年２９﹒１位醫生及８０﹒４張床位。



湖南省在今年８月舉行的「中國這十年．湖南」主題新聞發布會上，展示了過去十年著力打

造國家重要先進製造業，全省工業增加值達１﹒４萬億元，製造業增加值佔ＧＤＰ比重上升至

２７﹒７％。從實施新型工業化到建設製造強省，奮力打造國家重要先進製造業發展。在科技發

展方面，湖南省亦發揮了速度和深度的力量，十年以來科技創新成果令人振奮，北斗衛星導航系

統定位、軌跡等核心技術源於湖南，分別代表著「中國高度」；湖南參與研發超高速軌道列車的

６０５公里試驗時速，代表著「中國速度」；全球最大直徑盾構機、全球最長臂架泵車、全球最

大噸位履帶起重機代表著「中國強度」；海牛二號深海鑽機在２０００米海底打下２３１米的鑽

孔代表著「中國深度」。



目前，湖南有國家級、省級高層次科技人才３１００人，全省２４人入選國家自然科學基金

，創歷史新高，在湘院士總數４４人，２６３名省級人才，擁有各類國家級、省級科技創新平台

１６７６個，國家重點實驗室、國家工程技術研究中心數量均居全國第８、中部第２。科技人才

是創新發展的源頭，科技創新生力軍的不斷壯大，將為國家未來發展建立良好基礎。



習近平總書記在二十大記者會表示：「中國開放的大門只會愈來愈大，將堅定不移全面深化

改革開放，堅定不移推動高質量發展」。近年國際環境愈見複雜，地緣政治令全球過去超過半世

紀的經濟建設受到影響，但深信國家能在政治穩定、民生和經濟持續發展下，推動亞洲地區的發

展，國家過去十年在扶貧和經濟民生的成功經驗可作為全球發展中國家的重要參考，國家亦能在

互利互惠的理念下與各國共同發展及進步。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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