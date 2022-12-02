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02/12/2022 08:05

《神州頭條》財經報章頭版摘要：明年起１０地開展商業養老金試點

　　《經濟通通訊２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
江澤民遺體由專機敬移北京
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
前國家主席江澤民的遺體昨日從上海由專機敬移到達北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李
強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導人到北京西郊機場迎靈，並
向江澤民親屬表示深切慰問。
　
習近平同歐洲理事會主席米歇爾舉行會談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平昨日在人民大會堂同歐洲理事會主席米歇爾舉行會談。習近平指出，中歐關係保
持向前向上勢頭，堅持互利共贏，符合中歐和國際社會的共同利益。國際形勢越動蕩，全球挑戰
越突出，中歐關係的世界意義就越凸顯。
　
長錢入市，直接融資源頭活水充沛
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
個人養老金投資公募細則落地，蘇新基金、匯百川基金獲核准設立，美國資管巨頭路博邁境內公
募公司獲批復開業??期，促進Ａ股市場機構化、鼓勵「長錢」入市信號不斷釋放。
　
　
《上海證券報》
　
江澤民遺體由專機敬移北京
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
前國家主席江澤民的遺體昨日從上海由專機敬移到達北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李
強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導人到北京西郊機場迎靈，並
向江澤民親屬表示深切慰問。
　
習近平同歐洲理事會主席米歇爾舉行會談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平昨日在人民大會堂同歐洲理事會主席米歇爾舉行會談。習近平指出，中歐關係保
持向前向上勢頭，堅持互利共贏，符合中歐和國際社會的共同利益。國際形勢越動蕩，全球挑戰
越突出，中歐關係的世界意義就越凸顯。
　
先進製造業集群主力軍整裝待發
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發布國家先進製造業集群名單、鼓勵高新區壯大新產業、推動數字產業集群化發展??近期，工
信部、科技部等部委在提升先進製造業集群方面密集施策。山東、廣東、上海、安徽等地正加快
打造世界級產業集群。
　
　
《證券時報》
　
江澤民遺體由專機敬移北京
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
前國家主席江澤民的遺體昨日從上海由專機敬移到達北京。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李
強、趙樂際、王滬寧、韓正、丁薛祥、李希、王岐山等黨和國家領導人到北京西郊機場迎靈，並
向江澤民親屬表示深切慰問。
　
習近平同歐洲理事會主席米歇爾舉行會談
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平昨日在人民大會堂同歐洲理事會主席米歇爾舉行會談。習近平指出，中歐關係保
持向前向上勢頭，堅持互利共贏，符合中歐和國際社會的共同利益。國際形勢越動蕩，全球挑戰
越突出，中歐關係的世界意義就越凸顯。
　
銀保監會：明年起１０地將開展商業養老金試點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
銀保監會昨日發布《關於開展養老保險公司商業養老金業務試點的通知》，自明年１月１日起，
在北京、上海、江蘇、浙江、福建、山東、河南、廣東、四川、陝西１０個省（市）開展商業養
老金業務試點，試點期限暫定一年。（ｌｃ）

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