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02/12/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續升６８３點，報７﹒０５４２至逾兩周高

　　《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５４２，較
上個交易日升６８３點子，實現三連漲，創１１月１６日以來逾兩周新高，上個交易日報
７﹒１２２５。
　　聯儲局主席鮑威爾本周發表鴿派講話後，投資者等待周五的非農就業數據，以進一步確定聯
儲局是否即將改變鷹派立場。在對聯儲局下月調低加息幅度的預期下，美元持續走軟。美匯指數
於紐約尾盤下跌１﹒２％，至１０４﹒６８，是３個月新低。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　７﹒０５４２　－６８３﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４２８２　　＋４７﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２１７７　＋４６５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒９０６９　　－６１﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６５０２　＋４９５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８０４１　－３６８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４９１６　　－１７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒２１４２　－２４１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５３２２　　－９８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５３９　－５４８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６２３７　　＋１１﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒６７１６　＋９１５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９１０　＋７９２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒６９００　　＋７１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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