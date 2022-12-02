【聚焦人幣】人幣中間價續升６８３點，報７﹒０５４２至逾兩周高

《經濟通通訊社２日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５４２，較

上個交易日升６８３點子，實現三連漲，創１１月１６日以來逾兩周新高，上個交易日報

７﹒１２２５。

聯儲局主席鮑威爾本周發表鴿派講話後，投資者等待周五的非農就業數據，以進一步確定聯

儲局是否即將改變鷹派立場。在對聯儲局下月調低加息幅度的預期下，美元持續走軟。美匯指數

於紐約尾盤下跌１﹒２％，至１０４﹒６８，是３個月新低。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ７﹒０５４２ －６８３﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４２８２ ＋４７﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２１７７ ＋４６５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒９０６９ －６１﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６５０２ ＋４９５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８０４１ －３６８﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４９１６ －１７﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒２１４２ －２４１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５３２２ －９８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５３９ －５４８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６２３７ ＋１１﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒６７１６ ＋９１５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９１０ ＋７９２﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒６９００ ＋７１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

