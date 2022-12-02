《鍾之日記》恒大謠言滿天飛，恒指弱勢止連升

《鍾之日記》１２月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國務院副總理孫春蘭１１月３０日、１２月１日連續兩天在國家衛生健康委召開座談會，釋

放出重要信號－－中國疫情防控面臨新形勢新任務，官媒《新華社》在網上連發三條短評文章，

提出「快封快解、應解盡解」是堅持科學精準防控的應有之義，要加大對老弱病殘等特殊群體的

關心幫助力度，並強調要強化個人責任。在各地出現要求放寬防疫管控的抗議活動之後，多座大

城市亦於周三開始放寬封控，市各地方陸續放寬封控，恢復正常生活秩序。

不過，牛津經濟研究院最新報告預期，中國明年上半年重新開關的可能性只有約３０％，

明年下半年開關的可能性相對較高，約６０％。該研究院指，目前內地天然免疫力低、長者接種

率低，而且醫療準備不足，若提早結束「清零」政策，或會引發確診數字及死亡率急升。不過，

假如世衛組織明年初宣布疫情大流行已結束，這將會導致中國陷入孤立情況，變相給中國決策者

施加壓力，令中國可能提早放寬防疫，重新開關，但認為這個情境出現的可能性不大。



＊恒指止連升，滬指全周累升１﹒７６％＊



祖國股市今早走低，午後亦無改善，地產、煤炭及汽車板塊領跌，金融股連日低迷，滬綜指

全日收低０﹒２９％，報３１５６﹒１４點。總結全周，滬綜指累升１﹒７６％，是連續第五周

上漲。深成指今日跌０﹒３９％，創業板指則升０﹒０９％。不過市場情緒今日急速降溫，兩市

全日交投８６４５億元人民幣，按日大減１８﹒３％，至於外資仍通過陸股通淨流入超過４０億

元人民幣。

香江魚缸高開低走，中止連升氣勢。恒指高開４８點，報１８７８５，最多升１０４點後升

勢不保，一度挫２０５點，低見１８５３０，最終收造１８６７５，跌６１點或０﹒３３％；國

指造６３６８，跌０﹒２５％。科指收３８７８，升１％。羅素富時及恒指換馬下，大市全日成

交１４２７﹒７５億元。阿里健康（００２４１）飆９﹒７％，為表現最好藍籌。ＭＳＣＩ新貴

海昌海洋公園（０２２５５）澄清股東無售股，昨日曾大挫近７５％，破底低見０﹒８１元，９

次觸發市調機制，今日反彈２﹒５％，報１﹒５３元。



＊恒大財困傳言又起，許家印發語音報平安＊



有關恒大負面謠言滿天飛。內地社交媒體昨晚起廣泛流傳中國恒大（０３３３３）創辦人許

家印跳樓自殺身亡，又傳出恒大汽車（００７０８）旗下恒馳汽車銷售人員大規模停工欠薪消息

，恒大汽車已賣給廣州某國資車企，總動員搬往天津，甚至網傳恒大汽車集團總部即將解散。不

過，相關傳聞均被恒大相關人士否認。

恒大內部人表示，今日上午有恒大員工向許家印匯報了相關工作，且下午１時左右，許家印

在恒大相關高管群還發布了一條關於加強復工復產的語音消息，似為被傳「跳樓自殺」的傳聞降

溫。

至於傳出停工欠薪，據內媒報道，據接近恒馳汽車的人士透露，是次優化淘汰整體比例為

１０％，部分業務條線或高於此數，另有２５％員工停薪留職１至３個月。

而據《鳳凰網》引述接近恒馳汽車的可靠信源處報道，恒大汽車廣州工廠已出售給廣州某國

資車企，內部要求全部員工在今年１２月底前搬往天津。報道又指，此前廣州工廠的員工僅留了

幾十人巡檢設備，約９０％的工廠員工早已遷至天津工廠支援量產。不過，恒馳汽車的總部還有

數百人留在廣州廠區辦公，全部搬至天津後，恒馳汽車總部和天津工廠合併，天津工廠將成為恒

馳汽車的總部。

中國恒大、恒大汽車直至現今仍無法公布２０２１年度業績，兩股自３月開始停牌，停牌前

股價分別報１﹒６５元及３﹒２元。



＊政府繼續出手撐，惟內房股升不起＊



最近幾周，中國政府加大政策支持力道，以改善房地產行業流動性。內地多家大型商業銀行

已為房地產開發商提供至少１６２０億美元的新信貸。據《路透》報道，中國監管機構要求四大

行在１２月１０日前向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸款，用以償還海外債務，此舉是中國

新推出的政策以支持蕭條的房地產行業。報道引述消息人士表示，在第一批試行完成後，還將擴

大範圍納入更多銀行。

被譽為中國民營房企「五朵金花」的旭輝控股（００８８４）、碧桂園（０２００７）、龍

湖（００９６０）、美的置業（０３９９０）和新城發展（０１０３０）將躋身首批獲得貸款資

格的名單中。四大行將分別挑選幾家優質房企，並將在第一批貸款中發放三到四筆貸款。

評級機構穆迪今日發表報告表示，由於中國房地產行業的持續低迷和經濟放緩，中國金融體

系穩定性面臨的風險愈來愈高，較小型銀行最容易受到影響。房地產行業風險已經影響銀行的資

產質量，分析師預計未來幾個月銀行業涉房貸款不良率將保持在高位。

儘管政府出手，惟內房股仍升不起，碧桂園收跌４％，連跌３日；新城發展跌％，連跌３日

，累計跌幅１０﹒５３％。旭輝跌２﹒６８％，３日累跌１２﹒８％。龍湖（００９６０）跌

４﹒３１％。富力地產（０２７７７）跌３﹒１４％。





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