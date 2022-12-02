【聚焦人幣】人幣即期收漲４１１點破７﹒０４，四連揚創逾兩周高

《經濟通通訊社２日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２９１點子後持續

走強，盤中最多漲４５４點報７﹒０３３７，最終收盤報７﹒０３８０升４１１點，四連升，創

１１月１５日以來逾兩周新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升８６點子，報７﹒０３０４。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒０５４２，較上個交易日升６８３點子，

實現三連漲，創１１月１６日以來逾兩周新高，上個交易日報７﹒１２２５。



＊人民幣破７元關口需要更多利好因素＊



交易員稱，隔夜公布的美國１０月個人消費支出（ＰＣＥ）物價指數漲幅繼續放緩，通脹疲

軟將強化美國聯儲局放緩升息節奏預期，美指已回撤至１０５下方整理，同時中國繼續優化防疫

措施也提振市場信心，短期內外部因素均利於人民幣整固反彈。他們並表示，近期在７﹒０５元

附近逢低購匯需求偏多，人民幣可能需更多利好因素刺激才能蓄勢衝擊７元關口；密切關注美國

非農數據，如果未能錄得超預期表現，美指將進一步下挫。

巴克萊銀行最新點評稱，中國可能加速退出動態清零政策，這將利好新興市場貨幣。此前對

中國經濟增長的擔憂支撐了美指走勢，如果方向反轉將利於人民幣匯率等中國資產反彈。

（ｊｔ）

