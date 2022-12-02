《ＥＴＦ透視－張子銘》全球人口老化，中國生物科技擁巨大潛力

《ＥＴＦ透視》新冠疫情爆發後，生物科技等醫療公司一度受到投資者追捧。惟步入後疫情

時代，加上受大市拖累，相關股份都有一定的回調。不過，若我們放眼未來，生物科技仍擁有巨

大潛力，因應全球老化加劇等因素影響，將有望帶動生物科技板塊有高速增長的機會。



＊國策大力支持＊



生物科技是使用蛋白質、抗體、基因及細胞等生物材料研發新藥物及治療方案的科學產業。

近十年中國的生物科技技術不斷攀升，這主要是受惠於當地經濟起飛以及政策改變。生物科技是

國家重點發展的技術之一，據國務院２０１５年發布的《中國製造２０２５》中，便提到直至

２０２５年，包括醫療在內的等高新技術領域核心材料國產化率要達到７０％。為了推動發展，

國家食品藥品監督管理局於２０１５年啟動改革，簡化臨床實驗程序，成功帶動行業表現。加上

，２０１８年港交所修改上市規則，允許符合條件的生物科技公司在沒有盈利的情況下在交易所

上市，為中國生物技術公司提供更多資金。

此外，２０２２年９月１２日美國政府通過一項行政命令，期望提高美國國內生物製造能力

。不過我們預計，此行政命令現階段對中國生物製造行業的影響有限，因為它沒有提到對中國生

物製品、生物技術、供應鏈或關鍵原材料的任何具體限制。而在國家第七輪藥品集中帶量採購中

，國內公司繼續佔據主導地位。以上種種情況可見，中國生物科技行業的需求持續強勁，可見未

來仍有相當大的發展潛力。



＊十年超越美國＊



比起其他發達國家，中國的生物技術產業或許起步較慢，但其發展速度並不比其他地區遜色

。早前有研究預計，不到１０年，中國的製藥業將超越美國，成為全球最大的製藥產地。我們預

計，隨著在國策的大力支持，加上老齡化社會和城鎮化進程不斷推動，將會令優質醫療服務的需

求不斷上升。

一般藥物研發最少需時１０年， 由國家大力推動中國生物技術發展到現在仍未到１０年，

故現在可以考慮捕捉這些公司的「收成期」。而且醫療股的抗經濟周期性強，無論是經濟發達還

是步入衰退，其需求相對較其他板塊穩定，投資者可考慮以生物科技板塊來增加資產的抗跌力。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》

《ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



資料來源：

國務院，２０１５年５月８日

國家食品藥品監督管理局，２０１５年７月２２日

香港交易所，２０１８年４月３日

上海陽光醫療採購一體化平台，Ｊｅｆｆｅｒｉｅｓ，２０２２年７月

Ｎｏｖａ Ｏｎｅ Ａｄｖｉｓｏｒ，２０２２年７月３日



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