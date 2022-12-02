《股海恒言－葉澤恒》多個利好因素將推動內地航運業發展

《股海恒言》內地經濟持續發展，進出口貿易平穩增長，對航運業的需求變得殷切。此外，

內地政府推出政策支持航運業發展，加上在全球收緊航運業溫室氣體排放下，或減低全球航運運

力，推動價格上升。因此，預料有利內地航運及港口業發展。



＊內地海上貨運量持續上升＊



據行業數據機構中商情報網的資料，內地水路貨物運輸量持續上升，由２０１７年的

６６﹒７８億噸，逐步升至去年的８２﹒４０億噸，年複合增長率５﹒４％。今年首季，內地水

路貨運量按年升５﹒２％至１９﹒３４億噸。至於反映以貨櫃運輸為主的集裝箱吞吐量，則由

２０１９年的２６１０７萬，升至去年的２８２７２萬，數據反映內地海上貨運需求持續增長。



＊內地政策支持航運業健康發展＊



內地對航運業發展高度重視，中國國務院於今年１月發布《關於印發「十四五」現代綜合交

通運輸體系發展規劃的通知》，提到要在２０２５年發展安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代

水運體系建設方面取得重要進展，同時要新增國家高等級航道約２５００公里，基本連接內河主

要港口。中國交通部聯合中國發改委等部門於２０２０年發布的《關於大力推進海運業高質量發

展的指導意見》亦提出，由２０２５年至２０５０年，將分階段提升內地的海運業發展，目標在

２０５０年，內地海運業能位居世界前列。



＊國際關係緊張或推動原油及天然氣的航運需求＊



俄烏自年初爆發衝突以來，多個西方國家對俄羅斯實施制裁，英美歐洲等國更全面禁止俄羅

斯能源進口，致使俄羅斯把能源出口轉向東移，令遠東地區的石油及天然氣運輸需求上升。據資

訊供應商彭博估計，若歐洲對俄羅斯實施全面能源禁運，所需能源將由中東國家代替，而中印能

源將轉由俄羅斯進口，令全球能源航運需求及距離增加。此外，歐美國家為填補俄羅斯供應缺口

，可能會解除伊朗及委內瑞拉的能源出口禁令。因此，預料航運業需求的增加可令相關企業受惠

。



＊環保新規定將降低船速或棄老舊船隻＊



國際海事組織（ＩＭＯ）於２０１８年通過全球首份航運業溫室氣體減排初步戰略，要求現

有船舶要滿足船舶效能指數（ＥＥＸＩ），並要獲得國際證書。同時，要求５０００噸以上的船

舶自２０２３年開始需要進行每年的碳排放指數（ＣＩＩ）評估。據國際船運研究組織克拉克森

估計，全球有超過１１％的船隻船齡超過２０年，而船齡介乎１５至１９年的船隻則超過１６％

。有關組織估計，大約四成船隻無法符合ＥＥＸＩ的要求。有關船隻可能需要在安裝有關減排設

施前，把航速降低，以符合有關要求。據國際大型集運公司估計，航速降低將令全球運力出現至

少５％的損失，更有部分公司估計損失至少達１８％或以上。由於部分貨品，例如石油及天然氣

，以及汽車等大型貨物的出口極度依賴航運，而在運力減少下，航運收費將會明顯上升，升幅將

超過運力的損失。因此，有利航運業未來表現。



＊總結＊



隨著內地貿易活動增加，預料內地航運貨物量將持續上升。同時，內地政府高度重視航運業

的發展，目標到２０５０年能夠位居全球前列位置。俄烏衝突令歐美實施的制裁，將令國際能源

運輸的需求及距離增加，加上新訂的環保規定，或令船隻降低船速，以及淘汰老舊船隻。因此，

將有利內地航運業高質量發展。

《工銀亞洲證券業務部分析員 葉澤恒》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份



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