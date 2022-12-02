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02/12/2022 15:24

《股海恒言－葉澤恒》多個利好因素將推動內地航運業發展

　　《股海恒言》內地經濟持續發展，進出口貿易平穩增長，對航運業的需求變得殷切。此外，
內地政府推出政策支持航運業發展，加上在全球收緊航運業溫室氣體排放下，或減低全球航運運
力，推動價格上升。因此，預料有利內地航運及港口業發展。
　
＊內地海上貨運量持續上升＊
　
　　據行業數據機構中商情報網的資料，內地水路貨物運輸量持續上升，由２０１７年的
６６﹒７８億噸，逐步升至去年的８２﹒４０億噸，年複合增長率５﹒４％。今年首季，內地水
路貨運量按年升５﹒２％至１９﹒３４億噸。至於反映以貨櫃運輸為主的集裝箱吞吐量，則由
２０１９年的２６１０７萬，升至去年的２８２７２萬，數據反映內地海上貨運需求持續增長。
　
＊內地政策支持航運業健康發展＊
　
　　內地對航運業發展高度重視，中國國務院於今年１月發布《關於印發「十四五」現代綜合交
通運輸體系發展規劃的通知》，提到要在２０２５年發展安全、便捷、高效、綠色、經濟的現代
水運體系建設方面取得重要進展，同時要新增國家高等級航道約２５００公里，基本連接內河主
要港口。中國交通部聯合中國發改委等部門於２０２０年發布的《關於大力推進海運業高質量發
展的指導意見》亦提出，由２０２５年至２０５０年，將分階段提升內地的海運業發展，目標在
２０５０年，內地海運業能位居世界前列。
　
＊國際關係緊張或推動原油及天然氣的航運需求＊
　
　　俄烏自年初爆發衝突以來，多個西方國家對俄羅斯實施制裁，英美歐洲等國更全面禁止俄羅
斯能源進口，致使俄羅斯把能源出口轉向東移，令遠東地區的石油及天然氣運輸需求上升。據資
訊供應商彭博估計，若歐洲對俄羅斯實施全面能源禁運，所需能源將由中東國家代替，而中印能
源將轉由俄羅斯進口，令全球能源航運需求及距離增加。此外，歐美國家為填補俄羅斯供應缺口
，可能會解除伊朗及委內瑞拉的能源出口禁令。因此，預料航運業需求的增加可令相關企業受惠

　
＊環保新規定將降低船速或棄老舊船隻＊
　
　　國際海事組織（ＩＭＯ）於２０１８年通過全球首份航運業溫室氣體減排初步戰略，要求現
有船舶要滿足船舶效能指數（ＥＥＸＩ），並要獲得國際證書。同時，要求５０００噸以上的船
舶自２０２３年開始需要進行每年的碳排放指數（ＣＩＩ）評估。據國際船運研究組織克拉克森
估計，全球有超過１１％的船隻船齡超過２０年，而船齡介乎１５至１９年的船隻則超過１６％
。有關組織估計，大約四成船隻無法符合ＥＥＸＩ的要求。有關船隻可能需要在安裝有關減排設
施前，把航速降低，以符合有關要求。據國際大型集運公司估計，航速降低將令全球運力出現至
少５％的損失，更有部分公司估計損失至少達１８％或以上。由於部分貨品，例如石油及天然氣
，以及汽車等大型貨物的出口極度依賴航運，而在運力減少下，航運收費將會明顯上升，升幅將
超過運力的損失。因此，有利航運業未來表現。
　
＊總結＊
　
　　隨著內地貿易活動增加，預料內地航運貨物量將持續上升。同時，內地政府高度重視航運業
的發展，目標到２０５０年能夠位居全球前列位置。俄烏衝突令歐美實施的制裁，將令國際能源
運輸的需求及距離增加，加上新訂的環保規定，或令船隻降低船速，以及淘汰老舊船隻。因此，
將有利內地航運業高質量發展。
《工銀亞洲證券業務部分析員　葉澤恒》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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