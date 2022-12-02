【新冠肺炎】本港新增９９９６宗確診，再多１１名患者離世

《經濟通通訊社２日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月２日零時零分，本港新增

９９９６宗新冠肺炎確診，較上日的１０１３７宗回落１４１宗。其中９３５９宗在本地感染，

６３７宗屬輸入個案。另再多１１名患者死亡。

另外，再有６９６間學校合共呈報１１９２名師生確診，包括９８８名學生及２０４名教職

員。１１間學校共１１班要局部停課。再多１１間安老院舍爆疫，包括１７名院友受感染，２０

名院友被列為密切接觸者。另有多４間殘疾人士院舍共錄４名院友確診，１１名院友被列為密切

接觸者，需接受檢疫。

截至１２月２日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現２２４

宗ＸＢＢ、６宗ＸＢＤ、８宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、７宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７及３６

宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１０４宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、１宗

ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、４宗ＢＦ﹒７及１１７宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。

此外，截至１２月２日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０５６０宗死亡個案曾對新型

冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０４６８宗及８８宗，以及

４宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１０７７３宗。（ｃｌ）

