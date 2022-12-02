《國企紅籌》康希諾生物（０６１８５）累斥１﹒５億人幣回購Ａ股

《經濟通通訊社２日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，截至
１１月３０日，累斥約１﹒４７億元（人民幣．下同）回購０﹒２７０８％股份。
該集團指，通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購６７﹒０１萬股Ａ股
，每股最高成交價為２６９﹒０７元，每股最低成交價為１５８元。（ｗｈ）
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