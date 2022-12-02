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即市新聞

02/12/2022 19:01

《日入而息》傳融創重組離岸債，恒大汽車否認賣盤予廣州國資車企

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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傳融創（０１９１８）謀劃重組逾９０億美元離岸債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳恒大汽車（００７０８）售廣州國資車企，總部搬天津，恒大否認；恒馳汽車回應大規模停工
欠薪：２５％員工停薪留職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳監管要四大行向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）１１月新能源汽車銷量按年升１﹒５３倍　　　　　　　　　　　　　　
傳碧桂園（０２００７）及美的置業（０３９９０）擬採「債券發行＋信用保護工具」模式發債
市建局表示桂香街項目最快後年收購，暫未預測收購成本；市建局啟動皇后大道西╱桂香街項目
，料提供１８０伙、地盤總面積約１２９５平方米　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，連跌８周共６﹒７２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增９９９６宗確診，再多２６名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新華社表示「快封快解、應解盡解」是精準防控應有之義　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收６１點報１８６７５，阿里健康升１０％，海底撈升逾７％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒２９％，防疫政策或變全周升１﹒８％
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　本輪通脹階段性見頂，美元將續回軟　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５１７╱２１，日圓最新報１３４﹒２６╱２７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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國泰（００２９３）首間實體店開幕，送６００萬里數獎賞；國泰空中服務員向ＣＥＯ發信指待
遇每況愈下，不排除升級行動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外電表示匯控（００００５）擬全球裁減逾２００名營運經理　　　　　　　　　　　　　　　
油麻地站甩門事故，港鐵（０００６６）指６個月內全面檢視軌道旁結構裝置設施　　　　　　
網易（０９９９９）訴《迷你世界》侵權終審獲賠５０００萬，為國內同類案件最多判賠　　　
華懋入主松齡推豪華安老院舍，月租最高８萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百濟神州（０６１６０）向兩人授出１３６５股購股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　
創業集團（０２２２１）完成配發９８００萬股，淨籌約３６９７萬元　　　　　　　　　　　
中泛控股（００７１５）計劃動用潛在洛杉磯出售事項部分款項償債　　　　　　　　　　　　
比亞迪（０１２１１）１１月新能源汽車銷量按年升１﹒５３倍　　　　　　　　　　　　　　
大發地產（０６１１１）首１１月合同銷售金額按年跌逾８４％　　　　　　　　　　　　　　
中國光大銀行（０６８１８）執行董事兼行長付萬軍請辭　　　　　　　　　　　　　　　　　
潤歌互動（０２４２２）拓彩票營銷券業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國資源交通（００２６９）審核委員會主席辭任，暫未能遵守上市規則　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　長安民生物流（０１２９２）暫緩提呈中國長安採購物流服務之決議
　　綠地香港（００３３７）委任關連人士為維修工程的承包商　　　　
　　深高速（００５４８）董事長及執行董事胡偉辭任　　　　　　　　
　　中國光大綠色環保（０１２５７）執董兼副總裁楊志強辭任　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）自研ＨＬＸ６０完成國內首例患者給藥　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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傳融創（０１９１８）謀劃重組逾９０億美元離岸債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報德信服務集團（０２２１５）正談判出售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳恒大汽車（００７０８）售廣州國資車企，總部搬天津，恒大否認；恒馳汽車回應大規模停工
欠薪：２５％員工停薪留職　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美的置業（０３９９０）發行１５億元人民幣中期票據　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國天保集團（０１４２７）不知股價和成交量不尋常波動的原因　　　　　　　　　　　　　
景瑞控股（０１８６２）首１１個月銷售額跌７４﹒５％　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳碧桂園（０２００７）及美的置業（０３９９０）擬採「債券發行＋信用保護工具」模式發債
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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中證監同意廣州期貨交易所開展工業硅期貨和期權交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信通院等制定Ａｐｐ「搖一搖」開屏信息彈窗跳轉標準　　　　　　　　　　　　　　　　　　
易綱稱中國經濟增速略低預期，明年通脹料處溫和區間　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行２０億逆回購利率持平，全周放水２９４０億；人行上海總部表示鼓勵支付機構與跨境電商
綜合區合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財長劉昆稱中國經濟將保持合理增速，促就業物價穩定　　　　　　　　　　　　　　　　　　
近３９００隻銀行理財產品破淨，專家稱不會持續太久　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國務院發布開展第五次全國經濟普查通知　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
集裝箱運價跌至成本線，上期所、大商所將推相關期貨　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監表示商業銀行應定期對表外業務開展壓力測試　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
監管完善境外機構境內發債資金管理，可匯往境外使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒３％，和碩擬加入生產ｉＰｈｏｎｅ１４
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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傳歐盟即將就俄油價格上限達共識，設定每桶６０美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《內房困局》　
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傳花樣年子公司人債獲持有人同意延期支付利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
光大銀行向１０家房企提供意向性融資共２６００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
平安銀行向綠城中國、濱江集團提供意向融資５００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
房企股權融資新政下，首單重大資產重組花落陸家嘴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
浦發銀行向１６家房企意向性授信５３００億元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　
百強房企１１月銷售延續低迷，頭部房企表現優於整體　　　　　　　　　　　　　　　　　　
穆迪表示中國房地產行業展望續負面，影響銀行資產質量　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳監管要四大行向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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參眾兩院高票通過法案，阻止全美貨運鐵路大罷工　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美日韓展示強硬半島政策，同步擴大對朝單方面制裁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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俄羅斯石油的運輸成本在更多制裁生效前飆升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南韓貨運車司機罷工進入第９天，各行業經濟損失擴大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
墨西哥１０月份匯入款項達創紀錄的５３﹒６億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市場預計澳洲儲備銀行下周再次加息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本央行委員會成員呼籲在適當時機進行政策評估　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本隊世盃贏波帶動商機，體育用品英式酒吧股價齊升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
瑞信或削減全球債券銷售部職位至少三分之一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
紐約聯儲銀行行長威廉斯指加息之路仍很長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國１１月份製造業活動兩年多以來首次萎縮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國政府批准第二代星鏈衛星升空，合共７５００枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
調查顯示加拿大央行有空間比聯儲局更早停止加息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＦＴＣ主席提議修改法案，避免ＦＴＸ事件再發生　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯儲局理事表示加息步伐很快會放緩，但利率峰值更高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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美國檢方對孟晚舟銀行欺詐撤控，華為仍受到指控　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美法稱中方挑戰國際秩序，外交部表示中國是世界的機遇　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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英御狀申延工作簽證未獲批，湯家驊稱未尊重法院權威　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱保監局下周一將公布香港保險業未來發展策略藍圖　　　　　　　　　　　　　　　　
港府明舉辦中共二十大精神宣講會，沈春耀謝伏瞻主講　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港往珠海金巴周一起增開傍晚班次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門立法會爭取下周五前就博彩業務法簽意見書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增一宗類鼻疽確診個案，患者住長沙灣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「３鐵３路」明年公布走線，初步港深西部鐵路將連接深圳前海　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用近５０億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用１４億元，外資淨流入
近４１億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ推出「ｌｉｖｉ賞宇宙」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒生５厘息冠絕四大行，存十萬半年袋２５００元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
品質保證局表示正開發倡議推動氣候風險披露監管要求　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１１月住宅買賣合約總值２５９億元，按年跌近５０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
市建局表示桂香街項目最快後年收購，暫未預測收購成本；市建局啟動皇后大道西╱桂香街項目
，料提供１８０伙、地盤總面積約１２９５平方米　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美聯表示港鐵小蠔灣１期料反應不俗，估值約近４６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳瑞信加速裁員，香港私銀減員５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐冠昇稱股份代號慈善計劃為公益金籌得逾１０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
經絡表示傳再有銀行上調Ｈ按鎖息，料港銀本月加Ｐ最多０﹒５厘　　　　　　　　　　　　　
ＯｎｅＰｌａｔｆｏｒｍ　ＭＰＦ綜合指數升５﹒７８％　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，連跌８周共６﹒７２％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信銀國際上調Ｈ按鎖息上限，實際按息３﹒３７５厘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
興曄發展堅尼地城住宅地次標價低約６﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港新增９９９６宗確診，再多２６名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
女護士為６人偽造疫苗接種紀錄判囚６個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海昨新增２３５例本土新冠病例，４２地升高風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國駐日大使表示相信中日人員往來近期可全面重啟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
何栢良倡善用資源，已打針患者毋須集中負壓病房　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國昨增本土陽性續跌至逾３﹒４萬宗，廣州連降十日　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京增本土陽性３９６８例，２７４例來自社會面篩查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府物流服務署署長陳嘉信確診，正進行隔離　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新華社表示「快封快解、應解盡解」是精準防控應有之義　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本新冠死者逾５萬，７０歲以上老人佔九成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁子超稱若疫情趨勢持續，有機會兩周後見頂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
牛津經濟研究院：中國明年上半年重開可能性僅３０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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