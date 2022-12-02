《日入而息》傳融創重組離岸債，恒大汽車否認賣盤予廣州國資車企

《今天重點》

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傳融創（０１９１８）謀劃重組逾９０億美元離岸債務

傳恒大汽車（００７０８）售廣州國資車企，總部搬天津，恒大否認；恒馳汽車回應大規模停工

欠薪：２５％員工停薪留職

傳監管要四大行向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸

比亞迪（０１２１１）１１月新能源汽車銷量按年升１﹒５３倍

傳碧桂園（０２００７）及美的置業（０３９９０）擬採「債券發行＋信用保護工具」模式發債

市建局表示桂香街項目最快後年收購，暫未預測收購成本；市建局啟動皇后大道西╱桂香街項目

，料提供１８０伙、地盤總面積約１２９５平方米

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，連跌８周共６﹒７２％

本港新增９９９６宗確診，再多２６名患者離世

新華社表示「快封快解、應解盡解」是精準防控應有之義

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《即日市況》

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恒指低收６１點報１８６７５，阿里健康升１０％，海底撈升逾７％

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒２９％，防疫政策或變全周升１﹒８％

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《美元匯價》

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本輪通脹階段性見頂，美元將續回軟

歐元最新報１﹒０５１７╱２１，日圓最新報１３４﹒２６╱２７

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《公司資訊》

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國泰（００２９３）首間實體店開幕，送６００萬里數獎賞；國泰空中服務員向ＣＥＯ發信指待

遇每況愈下，不排除升級行動

外電表示匯控（００００５）擬全球裁減逾２００名營運經理

油麻地站甩門事故，港鐵（０００６６）指６個月內全面檢視軌道旁結構裝置設施

網易（０９９９９）訴《迷你世界》侵權終審獲賠５０００萬，為國內同類案件最多判賠

華懋入主松齡推豪華安老院舍，月租最高８萬元

百濟神州（０６１６０）向兩人授出１３６５股購股權

創業集團（０２２２１）完成配發９８００萬股，淨籌約３６９７萬元

中泛控股（００７１５）計劃動用潛在洛杉磯出售事項部分款項償債

比亞迪（０１２１１）１１月新能源汽車銷量按年升１﹒５３倍

大發地產（０６１１１）首１１月合同銷售金額按年跌逾８４％

中國光大銀行（０６８１８）執行董事兼行長付萬軍請辭

潤歌互動（０２４２２）拓彩票營銷券業務

中國資源交通（００２６９）審核委員會主席辭任，暫未能遵守上市規則

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《國企紅籌》

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長安民生物流（０１２９２）暫緩提呈中國長安採購物流服務之決議

綠地香港（００３３７）委任關連人士為維修工程的承包商

深高速（００５４８）董事長及執行董事胡偉辭任

中國光大綠色環保（０１２５７）執董兼副總裁楊志強辭任

復宏漢霖（０２６９６）自研ＨＬＸ６０完成國內首例患者給藥

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《神州民企》

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傳融創（０１９１８）謀劃重組逾９０億美元離岸債務

據報德信服務集團（０２２１５）正談判出售

傳恒大汽車（００７０８）售廣州國資車企，總部搬天津，恒大否認；恒馳汽車回應大規模停工

欠薪：２５％員工停薪留職

美的置業（０３９９０）發行１５億元人民幣中期票據

中國天保集團（０１４２７）不知股價和成交量不尋常波動的原因

景瑞控股（０１８６２）首１１個月銷售額跌７４﹒５％

傳碧桂園（０２００７）及美的置業（０３９９０）擬採「債券發行＋信用保護工具」模式發債

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《中國要聞》

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中證監同意廣州期貨交易所開展工業硅期貨和期權交易

信通院等制定Ａｐｐ「搖一搖」開屏信息彈窗跳轉標準

易綱稱中國經濟增速略低預期，明年通脹料處溫和區間

人行２０億逆回購利率持平，全周放水２９４０億；人行上海總部表示鼓勵支付機構與跨境電商

綜合區合作

財長劉昆稱中國經濟將保持合理增速，促就業物價穩定

近３９００隻銀行理財產品破淨，專家稱不會持續太久

國務院發布開展第五次全國經濟普查通知

集裝箱運價跌至成本線，上期所、大商所將推相關期貨

銀保監表示商業銀行應定期對表外業務開展壓力測試

監管完善境外機構境內發債資金管理，可匯往境外使用

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，和碩擬加入生產ｉＰｈｏｎｅ１４

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《俄烏開戰》

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傳歐盟即將就俄油價格上限達共識，設定每桶６０美元

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《內房困局》

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傳花樣年子公司人債獲持有人同意延期支付利息

光大銀行向１０家房企提供意向性融資共２６００億元

平安銀行向綠城中國、濱江集團提供意向融資５００億

房企股權融資新政下，首單重大資產重組花落陸家嘴

浦發銀行向１６家房企意向性授信５３００億元人民幣

百強房企１１月銷售延續低迷，頭部房企表現優於整體

穆迪表示中國房地產行業展望續負面，影響銀行資產質量

傳監管要四大行向房企提供以國內資產做擔保的離岸貸

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《國際要聞》

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參眾兩院高票通過法案，阻止全美貨運鐵路大罷工

美日韓展示強硬半島政策，同步擴大對朝單方面制裁

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《外圍經濟》

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俄羅斯石油的運輸成本在更多制裁生效前飆升

南韓貨運車司機罷工進入第９天，各行業經濟損失擴大

墨西哥１０月份匯入款項達創紀錄的５３﹒６億美元

市場預計澳洲儲備銀行下周再次加息

日本央行委員會成員呼籲在適當時機進行政策評估

日本隊世盃贏波帶動商機，體育用品英式酒吧股價齊升

瑞信或削減全球債券銷售部職位至少三分之一

紐約聯儲銀行行長威廉斯指加息之路仍很長

美國１１月份製造業活動兩年多以來首次萎縮

美國政府批准第二代星鏈衛星升空，合共７５００枚

調查顯示加拿大央行有空間比聯儲局更早停止加息

ＣＦＴＣ主席提議修改法案，避免ＦＴＸ事件再發生

聯儲局理事表示加息步伐很快會放緩，但利率峰值更高

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《大國博弈》

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美國檢方對孟晚舟銀行欺詐撤控，華為仍受到指控

美法稱中方挑戰國際秩序，外交部表示中國是世界的機遇

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《其他消息》

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英御狀申延工作簽證未獲批，湯家驊稱未尊重法院權威

許正宇稱保監局下周一將公布香港保險業未來發展策略藍圖

港府明舉辦中共二十大精神宣講會，沈春耀謝伏瞻主講

香港往珠海金巴周一起增開傍晚班次

澳門立法會爭取下周五前就博彩業務法簽意見書

本港新增一宗類鼻疽確診個案，患者住長沙灣

「３鐵３路」明年公布走線，初步港深西部鐵路將連接深圳前海

深股通額度全日用近５０億元，外資連續四日淨流入；滬股通額度全日用１４億元，外資淨流入

近４１億元

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ推出「ｌｉｖｉ賞宇宙」

恒生５厘息冠絕四大行，存十萬半年袋２５００元

品質保證局表示正開發倡議推動氣候風險披露監管要求

１１月住宅買賣合約總值２５９億元，按年跌近５０％

市建局表示桂香街項目最快後年收購，暫未預測收購成本；市建局啟動皇后大道西╱桂香街項目

，料提供１８０伙、地盤總面積約１２９５平方米

美聯表示港鐵小蠔灣１期料反應不俗，估值約近４６億元

傳瑞信加速裁員，香港私銀減員５％

歐冠昇稱股份代號慈善計劃為公益金籌得逾１０億元

經絡表示傳再有銀行上調Ｈ按鎖息，料港銀本月加Ｐ最多０﹒５厘

ＯｎｅＰｌａｔｆｏｒｍ ＭＰＦ綜合指數升５﹒７８％

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３８％，連跌８周共６﹒７２％

信銀國際上調Ｈ按鎖息上限，實際按息３﹒３７５厘

興曄發展堅尼地城住宅地次標價低約６﹒３％

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《新冠肺炎》

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本港新增９９９６宗確診，再多２６名患者離世

女護士為６人偽造疫苗接種紀錄判囚６個月

上海昨新增２３５例本土新冠病例，４２地升高風險

中國駐日大使表示相信中日人員往來近期可全面重啟

何栢良倡善用資源，已打針患者毋須集中負壓病房

全國昨增本土陽性續跌至逾３﹒４萬宗，廣州連降十日

北京增本土陽性３９６８例，２７４例來自社會面篩查

政府物流服務署署長陳嘉信確診，正進行隔離

新華社表示「快封快解、應解盡解」是精準防控應有之義

日本新冠死者逾５萬，７０歲以上老人佔九成

梁子超稱若疫情趨勢持續，有機會兩周後見頂

牛津經濟研究院：中國明年上半年重開可能性僅３０％

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