《國金頭條》非農數據揭通脹熱力未退，投資者卻步美股小幅波動

《經濟通通訊社５日專訊》美國勞工部上周五（ ２日）公布，１１月新增非農就業人口

２６﹒３萬人，遠高於市場預期的２０萬人。數據顯示就業市場仍然過熱，通脹壓力仍未消除。

投資者觀望聯儲局「鷹轉鴿」的貨幣政策走向是否出現變數，美股小幅波動。

道指約持平於３４４２９﹒９９點。納指小幅下跌２０﹒９５點，或０﹒１８％，收

１１４６１﹒５點。標普５００跌４﹒８７點，或０﹒１２％，收４０７１﹒７。以周線計，納

指漲２﹒１％，標普漲１﹒１％，道指漲０﹒２％，是自１０月以來三大股指首次連升兩周。

美元續呈疲態，美匯指數周線跌１﹒３％。雖然非農數據一度刺激美匯於紐約盤中升至

１０５﹒５８，但尾盤仍跌０﹒１７％，至１０４﹒５５。美元兌日圓跌０﹒７３％至

１３４﹒３１，是８月１７日以來最低，周線跌３﹒５％。



＊歐盟通過對俄新制裁期油走低＊



黃金周線漲逾３％，紐約期金報每盎司１８０９﹒６０美元。歐盟通過每桶６０美元的俄油

價格上限，並將於本周一（５日）開始禁止海運俄油入口。市場觀望制裁影響，原油價格走低。

紐約期油跌１﹒５％，收每桶７９﹒９８美元。布蘭特期油跌１﹒５％，收每桶８５﹒５７美元

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