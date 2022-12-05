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即市新聞

05/12/2022 08:00

《一周攻略－周進略》全球通脹回落，央行放慢收緊

　　《一周攻略》過去十多年，美聯儲以前所未有的量寬超低息環境，創造出來的美國經濟榮景
，如今最大挑戰是，會否因目前這場通脹危機，而扭轉大局。
　
＊大蕭條作最壞打算＊
　
　　誠然，最壞的情況可以有多壞，大家都是估計，不可能準確，但最有名的，大概是以上世紀
３０年代大蕭條，股市大跌後，可以有長達幾十年，足足一整代人的光陰，花在等待好景再臨。
　　不是說笑，以近十年的大規模刺激經濟的貨幣政策計，萬一真的完全逆轉，是否真的有極大
規模的蕭條，難以排除可能性。
　
＊本月加息半厘概率高＊
　
　　當然，觀乎當前政策由金融海嘯至今，蕭規曹隨的，是伯南克的大方向，而他本人熟知上述
歷史，的確有可能，幫助大家避免重蹈覆轍。
　　事實上，近期通脹數據回落，是全球性、而通脹預期一樣回落，如此一來，便造就了近數星
期，美聯儲大員連番發言支持放慢加息腳步。以此作為參考，本月的議息，正如外界在利率期貨
的押注，應該是加息半厘居多。
　
＊年底前或有粉飾窗？＊
　
　　當然，近日所見就業數據不俗，有人說可能令美聯儲不敢放慢加息云云。
　　但其實，以局方必須平衡各方面利益而言，自然有很大把握才會多番期望管理，事先張揚的

　　即市部署方面，港美股市在年底前再推進，以作為粉飾窗櫥，並不奇怪，反而結合今年格局
，機構投資者很有如此誘因。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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