《套期保值－蕭猷華》內地優化防疫政策，利好中港股市

《套期保值》美國上周發出多項重要數據，首先是美聯儲主席鮑威爾講話，預期會減慢加息

步伐；然後美國公布１１月核心ＰＣＥ通脹數據，按月回落；上周五（２日）再公布最新就業數

字，１１月非農新增職位增加２６﹒３萬份，高於預期的２０萬份，上月為２８﹒４萬份，失業

率維持３﹒７％，平均時薪按年升５﹒１％，按月升０﹒６％。就業數據較預期為佳，平均時薪

增幅高於預期，顯示勞動市場仍然緊張，市場雖然預期美聯儲本月將會放慢加息至０﹒５％，但

是加息時間可能較預期為長，終端利率亦有可能較預期為高。故此，最近的經濟數據好壞參半，

貨幣政策轉向言之尚早，正如美聯儲主席鮑威爾所說，加息步伐可時轉向？要留意多項的數據，

必須達到一致性的方向。



另一方面，內地優化新冠病毒防疫策略，國家衛健委指出，在疫情傳播風險不明確時，或存

在廣泛社區風險傳播的情況下，可適度擴大風險區域和管控範圍，但要及時通過核酸篩查、疫情

研判，做出「應解盡解，快封快解」。與此同時，世界衛生組織歡迎中國放寬部分防疫措施，讚

揚內地政府及時聆聽人民訴求，果斷根據民眾最大利益和成本出發。此外，內地調整防疫策略後

，將會迅速加快疫苗接種，務求能在控制疫情之下，經濟影響減到最低，加上市場關注內地會否

放寬對外入境防疫策略。



內地優化防疫政策，和美國預期放慢加息步伐，利好中港股市。不過，環球不確定性仍然存

在，包括美國明年經濟衰退機會高、企業盈利下降、歐盟通過設定俄羅斯石油出口上限，預料會

影響俄羅斯原油出口，或再拉升通脹。故此，恒指短期有機會上望１９４００點，應趁高減持。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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