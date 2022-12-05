恒指半日高收６４５點報１９３２０，阿里健康收飆逾１６％

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報１９３２０，升６４５點或３﹒４６％，主板

成交１２０４﹒１３億元。恒生中國企業指數報６６０４，升２３６點或３﹒７１％。恒生科技

指數報４１３３，升２５４點或６﹒５７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３１４元，升１８元或６﹒０８％，成交１０３﹒６３億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８９﹒１元，升４﹒３元或５﹒０７％，成交５８﹒８４億元；美團收報

１７２﹒６元，升４﹒６元或２﹒７４％，成交４９﹒１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

另外，阿里健康（００２４１）半日收升１６﹒２８％，報８﹒４３元，該股成交約

１﹒８３億股，涉資１５﹒０７億元，盤中高見８﹒７４元，最低見７﹒６８元；碧桂園服務

（０６０９８）升１２﹒７１％，收報２１﹒１元；海底撈（０６８６２）升１２﹒５９％，收

報２２﹒８元；金沙（０１９２８）升１２﹒１８％，收報２３﹒９５元。（ｋｙ）

