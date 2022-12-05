恒指半日高收６４５點報１９３２０，阿里健康收飆逾１６％

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報１９３２０，升６４５點或３﹒４６％，主板
成交１２０４﹒１３億元。恒生中國企業指數報６６０４，升２３６點或３﹒７１％。恒生科技
指數報４１３３，升２５４點或６﹒５７％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３１４元，升１８元或６﹒０８％，成交１０３﹒６３億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８９﹒１元，升４﹒３元或５﹒０７％，成交５８﹒８４億元；美團收報
１７２﹒６元，升４﹒６元或２﹒７４％，成交４９﹒１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
另外，阿里健康（００２４１）半日收升１６﹒２８％，報８﹒４３元，該股成交約
１﹒８３億股，涉資１５﹒０７億元，盤中高見８﹒７４元，最低見７﹒６８元；碧桂園服務
（０６０９８）升１２﹒７１％，收報２１﹒１元；海底撈（０６８６２）升１２﹒５９％，收
報２２﹒８元；金沙（０１９２８）升１２﹒１８％，收報２３﹒９５元。（ｋｙ）
【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情