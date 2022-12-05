《盤後部署》恒指漲逾８００點；醫療平台股熱炒，現可追或食胡？

《經濟通通訊社５日專訊》恒指今日高開５４６點，報１９２２１。開市首幾分鐘升幅曾收

窄至近３６０點，在１９０３５有承接，早段大部分時間在１９２００至１９３００上落。半日

升６４５點，報１９３２０。午市初段穩步上揚，後段升幅擴至逾８００點，高見１９５３９，

最終貼近此全日高位收市。

恒指收報１９５１８，升８４２點或升４﹒５１％，主板成交２２２９﹒８１億元。國企指

數報６７０６，升３３７點或升５﹒３０％。恒生科技指數報４２３８，升３５９點或升

９﹒２７％。

內地股市方面，上證綜合指數報３２１１，升５５點或升１﹒７６％，成交４７９２﹒０４

億元人民幣；深證成份指數報１１３２３，升１０３點或升０﹒９２％，成交２５４３﹒２８億

元人民幣。



＊平安好醫生候２４元吸納＊



７３隻恒指成分股當中，有９隻升幅逾１０％。當中，阿里健康（００２４１）延續上周升

勢，收市升１９﹒８６％，報８﹒６９元，成交約２﹒８９億股，涉資２４﹒３１億元，盤中高

見８﹒９５元，最低見７﹒６８元，為全日表現最佳藍籌股。

另外兩隻醫療平台股同樣炒得熾熱。京東健康（０６６１８）升１５﹒０３％，收報

８２﹒２５元，成交約３４８２萬股，涉資２７﹒８９億元，盤中高見８２﹒９５元，最低見

７５﹒３元。股價今日配合大成交額，進一步突破保力加通道頂部，升勢尚未逆轉。不過，９日

ＲＳＩ已升近嚴重超買，短期或現整固再上的格局，料９６至１００元為下一個較大的阻力位，

收市未跌穿７０元仍可持有。

平安好醫生（０１８３３）則大升３７﹒９１％，收報３１﹒６５元，成交約７００８萬股

，涉資１９﹒５６億元，盤中高見３１﹒６５元，最低見２４﹒２元。股價上周五（２日）已突

破２５０天線，今日成交額大幅提升，展示強勁升勢，惟９日ＲＳＩ已升至９１的嚴重超買區。

目前炒得過熱，宜提防會大幅回調，投資者可待回至２４元吸納。若然在低位買入的持貨者，現

階段可先減持部分倉位以鎖定利潤。



＊美團失守１６０元前仍可持有＊



內地多城開始放寬核酸檢測要求，內需股造好。餐飲股方面，海底撈（０６８６２）升

７﹒６５％，報２１﹒８元；九毛九（０９９２２）升４﹒３６％，報２０﹒６元；呷哺呷哺

（００５２０）升７﹒４７％，報８﹒０６元。體品股方面，李寧（０２３３１）升３﹒２６％

，報６３﹒４元；申洲國際（０２３１３）升６﹒１８％，報７７﹒３５元；安踏體育

（０２０２０）升６﹒２％，報９８﹒４５元。啤酒股方面，潤啤（００２９１）升２﹒５１％

，報５５﹒１元；青啤（００１６８）升１﹒９５％，報７５﹒８元；百威亞太（０１８７６）

升１﹒８９％，報２４﹒２元。

部分科技股升幅同樣顯著。嗶哩嗶哩（０９６２６）升２８﹒８４％，報１７２元；小米

（０１８１０）升１３﹒６４％，報１１﹒５元；京東集團（０９６１８）升１１﹒２３％，報

２４１﹒６元；阿里（０９９８８）升９﹒２６％，報９２﹒６５元。

美團（０３６９０）則升３﹒７５％，報１７４﹒３元，對比其他科技股，其升勢較弱。即

使美團亦受惠內地放寬防疫措施，但今日的成交額不大，交投不算活躍。事實上，美團自１１月

２８日以單日轉向倒升收市以來，由該日低位１２８﹒５元計算，至今累積逾３５％升幅，不排

除有獲利盤出現。不過，美團目前尚企穩在１００天線之上，１０及２０天線亦開始回升，短線

走勢不差，持貨者無須急於清倉離場，失守１６０元前仍可持有。（ｅｒ）

