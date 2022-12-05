《談國論企－黎偉成》中國迅壓擊美擬再搞顏色動亂

《談國論企》中國在過去幾年應對和反制美國在對華商品入口亂加徵額外關稅，和在政治、

經濟、科技、生產技術及設備、企業、人員等全方位的攬炒、圍堵、封殺，都取得預期良性的成

效，惟美國人不甘心地擬就烏魯木齊火警事件和防疫措施等搞「白紙」「顏色動亂（有稱「革命

」）」，奸計肯定難以得逞。此可見美國人一直死心不息地從各方位見縫插針的反共反華甚至有

滅絕惡向，中國對此要作出的相應反擊絕對不可稍一手軟。



＊美國人居然要借疫對華搞「顏色」必敗無疑＊



要指出，中國在最近所面對美國最新的攬炒惡思劣行，居然是防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－

１９疫症工作上的無理打壓，特別是以（一）策動中國境內、外叛變力量，推行所謂「白紙動亂

」，表面是「抗議」中國政府防控惡疫過嚴而造成的「無人權」、「不自由」、「乏民主」等「

惡果」，並以烏魯木齊於２０２２年１１月２４日大火災為「例」，亂控防疫堵塞逃生之間所造

成之「禍」，於是有若干人在中國境內擬搞「白紙動亂」，以白紙掩面、向警察掟樽等行動「抗

議」，而香港以至美、英等地迅有「白紙活動」配合，很有組織，是為美國人在世界各地搞「顏

色革命」的翻版。

居然由抗疫變為反華的新劣行，美國人真的無恥至極，而痛斥之，有往績。君不見，美國人

多年來在中國搞了好多之的「顏色革命」，甚至干脆的謀「獨」，奸計都無法得逞，尤其是

（Ｉ）美國人在香港先搞個反修例的「黃雨傘」，再來一個「港獨」黑暴，來勢洶洶，結果被《

港區國安法》一招壓了下來，不僅有「港獨」支持者和發動者陸續繩之於法，港府保安部門在「

白紙」初現，便明確地對擬搞事者提出警告，美國人搞亂香港一次之後可以再來嗎？

（ＩＩ）美國人更在中國台灣地區長期搞「台獨」，更於２０２２年８月份找個美國眾議院

院長佩洛西鼠竄台北，不又是夾著尾巴而回！國家主席習近平於１１月１４日剛抵印尼巴峇島出

席２０國集團Ｇ２０領導人第１７次峰會，便應邀與美國總統拜登會晤，相當明確指出「台灣問

題是中美關係第一條不可逾越的紅線」並敦促對方「希望美方將總統先生的承諾落到實處」，乃

毫不客氣的十分嚴重警告。美國人搞「台獨」？

至於（ＩＩＩ）涉疆、涉藏的問題，都是「獨」不來，此可見之於（ｉ）美國人在缺乏任何

證據底下胡言夢語的中國要「滅絕」新疆，作為「制裁」中國的一個「新藉口」，（ｉｉ）涉藏

問題，更為美國人有「可為」之道！可見美國人確實是「技窮」矣！

和（二）美國人在防疫抗疫中事事排華：（１）新冠肺疫自２０２０年初肆虐世界各地，美

國人居然亂指中國為疫之源頭，同時可以「早著先鞭」推出屬於試劑的「疫苗」自用和分配其「

友好」，中國當然難獲；（２）到中國的國藥及科興兩集團試製成功「滅活」疫苗，卻一直不予

以「承認」；（３）中國疫情２０２２年多擴多散仍尚可受控，美國人又指中國不接受美歐疫苗

。真的發了政治瘋！



＊中國建設好經濟軍事建設全面小康社會＊



尤其是（三）美國在防控新冠肺疫是失敗的，卻事事找人埋單。同樣是應對新冠肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫症，西方國家一直採取相當寬鬆的政策和做法，使確診和離世個案相當驚人

。特別是美國，有不完全的統計和估計顯示，美國在截至２０２２年１２月３日為止有９，

８６９﹒５萬人確診，離世者有１０８﹒８９９萬人，為全世界之「雙冠」，即使個案數目在近

期回落，卻不排除疫情在嚴寒冬季會出現如２０２２年１月高峰期嚴峻惡況，美國人又要對中國

搞甚麼花樣？

最重要的，是新冠肺疫由２０２０初至２０２２年１２月，幾達３年，至今未有一個藥業集

團能夠接種有實效的成功疫苗、服用有實效的藥物，是為任何國家或地區政府的防控惡疫工作，

得見步行步，好的政策是行之謀求進步，亦有放軟手腳的「躺平」了事；而中國則採取「動態清

零」的政策，力求保護人民生命和健康為首要全務和目標以防疫控疫，所達之效該是有相當效益

的。此為在乏苗缺藥的惡況之下，各國或地區按照其本身的理念百花齊放、百家爭鳴地防疫控疫

，合理合情，更重要的是共同抗疫防疫。

還是老一句話，美國漸走沒落惡境，當然對「不同意識形態」的中國欲施「毒手」，處處打

壓，但中國多年應對之策，是繼續造好自己，強化經濟、軍事建設，達致小康社會，就不用害怕

你老美多臭多惡。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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