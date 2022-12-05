恒指高開５４６點；人行降準生效，龍湖漲近６％，碧桂園升近５％

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數今日開報１９２２１，升５４６點或升２﹒９３％，主

板成交８３﹒６１億元。國企指數報６５７６，升２０７點或升３﹒２６％。恒生科技指數報

４０６４，升１８５點或升４﹒７９％。

人民銀行今日起下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，本次降準後，金融機構加權

平均存準率為７﹒８％，共計釋放長期資金約５０００億元人民幣。

內房股造好。龍湖（００９６０）高開５﹒８６％，報２３﹒５元，該股成交約２８萬股，

涉資６４６萬元；碧桂園（０２００７）高開４﹒９１％，報２﹒９９元；碧桂園服務

（０６０９８）高開５﹒８８％，報１９﹒８２元。

其他藍籌股方面，京東集團（０９６１８）升５﹒８９％，報２３０元；阿里健康

（００２４１）升６﹒２１％，報７﹒７元；阿里（０９９８８）升４﹒１３％，報８８﹒３元

；藥明生物（０２２６９）升４﹒２５％，報５４元；騰訊（００７００）升４﹒５９％，報

３０９﹒６元。

即月期指新報１９２２７，升４５７點，高水５點。即月國指期貨報６５９９，升１９６點

，高水２２點。即月科指期貨新報４０７０，升１６６點，高水５點。

上證綜合指數報３１８１，升２５點或升０﹒８２％，成交３７﹒７５億元人民幣。深證成

份指數報１１２９２，升７２點或升０﹒６５％，成交２０﹒４３億元人民幣。



表列部分藍籌股開市表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２３﹒５元 升５﹒８６％

碧桂園（０２００７） ２﹒９９元 升４﹒９１％

碧桂園服務（０６０９８） １９﹒８２元 升５﹒８８％

京東集團（０９６１８） ２３０元 升５﹒８９％

阿里健康（００２４１） ７﹒７元 升６﹒２１％

阿里（０９９８８） ８８﹒３元 升４﹒１３％

藥明生物（０２２６９） ５４元 升４﹒２５％

騰訊（００７００） ３０９﹒６元 升４﹒５９％

海底撈（０６８６２） ２１﹒１５元 升４﹒４４％

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（ｅｒ）

