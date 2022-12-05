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05/12/2022 09:31

恒指高開５４６點；人行降準生效，龍湖漲近６％，碧桂園升近５％

　　《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數今日開報１９２２１，升５４６點或升２﹒９３％，主
板成交８３﹒６１億元。國企指數報６５７６，升２０７點或升３﹒２６％。恒生科技指數報
４０６４，升１８５點或升４﹒７９％。
　　人民銀行今日起下調金融機構存款準備金率０﹒２５個百分點，本次降準後，金融機構加權
平均存準率為７﹒８％，共計釋放長期資金約５０００億元人民幣。
　　內房股造好。龍湖（００９６０）高開５﹒８６％，報２３﹒５元，該股成交約２８萬股，
涉資６４６萬元；碧桂園（０２００７）高開４﹒９１％，報２﹒９９元；碧桂園服務
（０６０９８）高開５﹒８８％，報１９﹒８２元。
　　其他藍籌股方面，京東集團（０９６１８）升５﹒８９％，報２３０元；阿里健康
（００２４１）升６﹒２１％，報７﹒７元；阿里（０９９８８）升４﹒１３％，報８８﹒３元
；藥明生物（０２２６９）升４﹒２５％，報５４元；騰訊（００７００）升４﹒５９％，報
３０９﹒６元。
　　即月期指新報１９２２７，升４５７點，高水５點。即月國指期貨報６５９９，升１９６點
，高水２２點。即月科指期貨新報４０７０，升１６６點，高水５點。
　　上證綜合指數報３１８１，升２５點或升０﹒８２％，成交３７﹒７５億元人民幣。深證成
份指數報１１２９２，升７２點或升０﹒６５％，成交２０﹒４３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列部分藍籌股開市表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　２３﹒５元　升５﹒８６％
　　碧桂園（０２００７）　　　　２﹒９９元　升４﹒９１％
　　碧桂園服務（０６０９８）　１９﹒８２元　升５﹒８８％
　　京東集團（０９６１８）　　　　２３０元　升５﹒８９％
　　阿里健康（００２４１）　　　　７﹒７元　升６﹒２１％
　　阿里（０９９８８）　　　　　８８﹒３元　升４﹒１３％
　　藥明生物（０２２６９）　　　　　５４元　升４﹒２５％
　　騰訊（００７００）　　　　３０９﹒６元　升４﹒５９％
　　海底撈（０６８６２）　　　２１﹒１５元　升４﹒４４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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