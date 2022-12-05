《異動股》阿里健康再飆近１２％冠藍籌，互聯網醫療股落鑊

《經濟通通訊社５日專訊》阿里健康（００２４１）現價升１１﹒７２％暫為最佳表現藍籌

，報８﹒１元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４５﹒６８％。該股成交約４６５８萬股

，涉資３﹒５７億元。

互聯網醫療股繼續強勢熱炒；京東健康（０６６１８）升１０﹒０７％，報７８﹒７元，以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅２０﹒３４％；平安好醫生（０１８３３）升１０﹒０２％

，報２５﹒２５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４５﹒９５％；醫脈通

（０２１９２）升１﹒３３％，報９﹒９１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

５﹒４３％。



＊多地放寬防疫措施＊



內地單日新增逾３﹒１萬宗本土個案，為連續６日下降。各地防疫措施加速鬆綁，北京、廣

州、深圳及上海等多地倡如無外出需求，「非必要不做核酸」，北京近期多個公共核酸點關閉。

上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布優化調整疫情防控的措施，今日起，乘坐軌道交通

、地面公交、輪渡等市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明；全市公園、景區等室外公

共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。

大連宣布，進入除養老院、福利院、醫療機構外的公共場所不再查驗核酸，意味著市民進入

其他公共場所、乘坐地鐵和公交車等公共交通工具，不查驗核酸檢測情況。

現時，恒生指數報１９１０４，升４２９點或升２﹒３０％，主板成交２３３﹒７２億元。

國企指數報６５４４，升１７５點或升２﹒７５％。恒生科技指數報４０４１，升１６２點或升

４﹒１９％。

即月期指新報１９１８１，升４１１點，高水７６點。即月國指期貨報６５７６，升１７３

點，高水３２點。即月科指期貨新報４０５７，升１５３點，高水２９點。

上證綜合指數報３１８２，升２６點或升０﹒８２％，成交５４５﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１１２７８，升５８點或升０﹒５２％，成交７９４﹒０５億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ８﹒１０元 升１１﹒７２％

京東健康（０６６１８） ７８﹒７０元 升１０﹒０７％

平安好醫生（０１８３３） ２５﹒２５元 升１０﹒０２％

醫脈通（０２１９２） ９﹒９１元 升１﹒３３％

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（ｈｃ）

