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05/12/2022 09:42

《異動股》阿里健康再飆近１２％冠藍籌，互聯網醫療股落鑊

　　《經濟通通訊社５日專訊》阿里健康（００２４１）現價升１１﹒７２％暫為最佳表現藍籌
，報８﹒１元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４５﹒６８％。該股成交約４６５８萬股
，涉資３﹒５７億元。
　　互聯網醫療股繼續強勢熱炒；京東健康（０６６１８）升１０﹒０７％，報７８﹒７元，以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅２０﹒３４％；平安好醫生（０１８３３）升１０﹒０２％
，報２５﹒２５元，以現價計，該股暫連升５日，累計升幅４５﹒９５％；醫脈通
（０２１９２）升１﹒３３％，報９﹒９１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
５﹒４３％。
　
＊多地放寬防疫措施＊
　
　　內地單日新增逾３﹒１萬宗本土個案，為連續６日下降。各地防疫措施加速鬆綁，北京、廣
州、深圳及上海等多地倡如無外出需求，「非必要不做核酸」，北京近期多個公共核酸點關閉。
　　上海市疫情防控工作領導小組辦公室發布優化調整疫情防控的措施，今日起，乘坐軌道交通
、地面公交、輪渡等市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明；全市公園、景區等室外公
共場所，不再查驗核酸檢測陰性證明。
　　大連宣布，進入除養老院、福利院、醫療機構外的公共場所不再查驗核酸，意味著市民進入
其他公共場所、乘坐地鐵和公交車等公共交通工具，不查驗核酸檢測情況。
　　現時，恒生指數報１９１０４，升４２９點或升２﹒３０％，主板成交２３３﹒７２億元。
國企指數報６５４４，升１７５點或升２﹒７５％。恒生科技指數報４０４１，升１６２點或升
４﹒１９％。
　　即月期指新報１９１８１，升４１１點，高水７６點。即月國指期貨報６５７６，升１７３
點，高水３２點。即月科指期貨新報４０５７，升１５３點，高水２９點。
　　上證綜合指數報３１８２，升２６點或升０﹒８２％，成交５４５﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２７８，升５８點或升０﹒５２％，成交７９４﹒０５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里健康（００２４１）　　　８﹒１０元　升１１﹒７２％
　　京東健康（０６６１８）　　７８﹒７０元　升１０﹒０７％
　　平安好醫生（０１８３３）　２５﹒２５元　升１０﹒０２％
　　醫脈通（０２１９２）　　　　９﹒９１元　　升１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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