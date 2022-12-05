《午市前瞻》大市成交增恒指或試１９８００，濠賭股不妨高追

《經濟通通訊社５日專訊》恒生指數半日收報１９３２０，升６４５點或３﹒４６％，主板

成交１２０４﹒１３億元。恒生中國企業指數報６６０４，升２３６點或３﹒７１％。恒生科技

指數報４１３３，升２５４點或６﹒５７％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３１４元，升１８元或６﹒０８％，成交１０３﹒６３億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８９﹒１元，升４﹒３元或５﹒０７％，成交５８﹒８４億元；美團收報

１７２﹒６元，升４﹒６元或２﹒７４％，成交４９﹒１億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

另外，阿里健康（００２４１）半日收升１６﹒２８％，報８﹒４３元，該股成交約

１﹒８３億股，涉資１５﹒０７億元，盤中高見８﹒７４元，最低見７﹒６８元；碧桂園服務

（０６０９８）升１２﹒７１％，收報２１﹒１元；海底撈（０６８６２）升１２﹒５９％，收

報２２﹒８元；金沙（０１９２８）升１２﹒１８％，收報２３﹒９５元。



＊聶振邦：企穩１９２００即可更進一步＊



人行降準０﹒２５個百分點今日起生效，據報四大國有銀行同時須向房企提供以國內資產做

擔保的離岸貸款，用以償還海外債務，加上內地多城開始放寬核酸檢測要求，多重利好消息推動

港股半日高開高走，上破１９０００大關。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今

日大升市下成交量配合，大市總成交額不夠半日已超過１０００億元，預計今日將輕鬆達到

１５００億元。

聶振邦又提到，恒指近日已回升至１５０天線水平，而由２０２１年下半年起一直未能成功

收復１５０天線，由此可見港股已重回一年半前的強勢情況。如未來兩日繼續企穩１９２００之

上，今個升浪有望挑戰１９８００水平。



＊憧憬明年通關可續持有賭股＊



同受內地防控措施左右的濠賭股，六大現有博企皆成功續牌後股價持續強勢，聶振邦指濠賭

股現時強勢，銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８）兩隻藍籌賭股都可以考慮追入。銀娛今

日成功重返５０元之上，如未來兩日確認企穩則可以考慮追入，上望５７元水平。另外金沙已回

升至去年９月水平，確認企穩２３元後不妨入手，上望２６至２８元水平，以潛在升幅計算則金

沙較為吸引。

聶振邦又提到，目前未曾通關濠賭股已偷步炒起，內地防疫政策有望進一步放寬下，明年通

關機會仍算大，故看好賭股股價有望上行，建議持有賭股若未大跌超過一成都可以繼續持有。



＊阿里健康勢試１０元＊



互聯網醫療股升勢強勁，阿里健康（００２４１）高據恒指升幅榜榜首、平安好醫生

（０１８３３）勁升超過２０％。聶振邦解釋因為受反壟斷而導致估值嚴重低殘外，近期內地疫

情升溫亦令人民加強對健康關注，市場憧憬這有助互聯網醫療股業務增長。他認為平安好醫生合

理格水平起碼３０元以上，２７元以上亦不妨入手，今個月內勢試３０元；另外阿里健康亦有望

於本月內挑戰９﹒５至１０元，現價亦可考慮追入。（ｈｃ）

