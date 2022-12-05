《娥姐錦囊－張賽娥》「三箭齊發」救內房，需求反彈視疫情

《娥姐錦囊》中央「三箭齊發」救內房，反映當局救樓市之決心，惟暫難輕言內房脫困見底

，始終樓市復甦，仍要視乎影響需求的疫情發展。

中國人民銀行與中國銀保監從「信貸」、「債券」發出救內房「第二支箭」及「金融１６條

」後，近日再由中證監經「股權」渠道放「第三支箭」。雖然監管機構措施，紓緩了內房的資金

流，但發展商能否脫險，關鍵仍在銷情。中指院最新發布的房企銷售數據顯示，今年首１１個月

，內地百強房企銷總額為６﹒７３萬億元人民幣，按年下降４２﹒１％。

疫情影響市場情緒，加上封控措施，均令內房需求受制。雖然近日控疫方向似有轉變，但根

據海外經驗，確診數字必須經歷大爆發，大部分國民也帶有抗體後，疫情才可以緩和，屆時市況

才有較大機會復常，預料最快需時數月，內地物業剛性需求才會回升。

有券商認為，中證監放寬內房股本再融資，保利（滬：６０００４８）及萬科

（深：０００００２）等Ａ股將是直接得益者，只有小部分在港上市的私營內房企業可以受惠，

但內房股後市表現仍難一概而論，主要視乎投資者信心恢復的程度，香港及海外投資者經歷疫情

大爆發後，走過抗疫軌跡，對後市信心可能較大。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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