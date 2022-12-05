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05/12/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》「三箭齊發」救內房，需求反彈視疫情

　　《娥姐錦囊》中央「三箭齊發」救內房，反映當局救樓市之決心，惟暫難輕言內房脫困見底
，始終樓市復甦，仍要視乎影響需求的疫情發展。
　　中國人民銀行與中國銀保監從「信貸」、「債券」發出救內房「第二支箭」及「金融１６條
」後，近日再由中證監經「股權」渠道放「第三支箭」。雖然監管機構措施，紓緩了內房的資金
流，但發展商能否脫險，關鍵仍在銷情。中指院最新發布的房企銷售數據顯示，今年首１１個月
，內地百強房企銷總額為６﹒７３萬億元人民幣，按年下降４２﹒１％。
　　疫情影響市場情緒，加上封控措施，均令內房需求受制。雖然近日控疫方向似有轉變，但根
據海外經驗，確診數字必須經歷大爆發，大部分國民也帶有抗體後，疫情才可以緩和，屆時市況
才有較大機會復常，預料最快需時數月，內地物業剛性需求才會回升。
　　有券商認為，中證監放寬內房股本再融資，保利（滬：６０００４８）及萬科
（深：０００００２）等Ａ股將是直接得益者，只有小部分在港上市的私營內房企業可以受惠，
但內房股後市表現仍難一概而論，主要視乎投資者信心恢復的程度，香港及海外投資者經歷疫情
大爆發後，走過抗疫軌跡，對後市信心可能較大。《南華證券副主席　張賽娥》
　
註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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