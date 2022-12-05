《新股上市》羅兵咸料今年本港新股集資挫６８％，明年最多二千億

《經濟通通訊社５日專訊》港股今年表現疲弱，連帶ＩＰＯ集資活動也顯著放緩，截至１１

月３０日，集資金額為８７９億元，跌出全球前三。羅兵咸永道預計全年為１０５６億元，按年

下降６８％。

羅兵咸永道表示，儘管新一年仍然受到疫情持續和全球地緣政治及經濟不確定性等多項不利

因素影響，但在息口見頂、資金充裕、企業發展集資需求龐大的支持下將有利於資本市場回穩，

該行預計明年有１００家企業於香港上市，全年總集資額可望回升，達到１８００億至２０００

億元，較今年上升近一倍。

該行預料本港全年會有８０隻新股上市活動，按年下降１９％。當中以零售、消費品及服務

（２３％）為主，其次是工業及材料（２０％）及醫療和醫藥（２０％）。主板上市數量預計較

２０２１年減少１８％。從集資金額的首三大行業板塊來看，工業和材料佔整體的３６％，零售

、消費品及服務佔３５％，金融則佔１４％。６家企業以主板介紹形式上市及有１家從ＧＥＭ板

轉至主板上市但未有集資的公司。

中資股繼續成為港股上市活動的主要驅動力。該行預料２０２２年Ｈ股在香港上市共集資超

過７００億，佔總集資額７５％，按年上升６３％；上市數量從２０２１年的１５家上升到

２０２２的２３家，按年升幅達５３％。



＊本港ＩＰＯ市場有望在明年重新躋身全球首三大＊



羅兵咸永道預料，香港ＩＰＯ市場有望在２０２３年重新躋身全球首三大籌資市場之列。隨

著跨境理財通的優化和拓展等相關措施的實行，香港可以與內地資本市場進行優勢互補，不但為

企業和投資者提供更多獨特的價值和商機，亦為建立中國多層次資本市場發揮積極重要的作用。

同時，港交所就特惠科技公司新上市規則進行諮詢，條例實施後，有望吸引更多科技公司來港融

資。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，政府及不同持份者一直致力改革及完善上市監

管，使香港 ＩＰＯ 市場變得更多元化。現時，不少特專科技公司均具有潛力，而且受到機構

投資者的關注。歡迎港交所擴大香港現有上市制度，為允許特專科技公司上市而增設上市規則《

第１８章》，相信會吸引不少科技公司來港融資，進一步加快科技行業成長。同時，幫助這些未

能滿足現行上市要求的先進技術公司上市融資，將有助資本市場多元化發展，吸引更多不同類型

投資者，鞏固香港國際金融中心地位。該行預計屆時大約有１０至１５家特專科技公司於

２０２３年透過《第１８章》赴港上市，集資約５００億至６００億元。



＊Ａ股今年新股融資額料增３％至逾５６００億人幣



至於內地市場方面，Ａ股ＩＰＯ數量有所放緩，但ＩＰＯ融資額創下新紀錄。羅兵咸永道預

計，２０２２ 年全年將有接近４００隻新股，融資額將超過５６００億元（人民幣．下同），

其中ＩＰＯ數量比去年全年的４９３隻減少約２０％，融資額比去年全年的５４７８億元增加約

３％。

Ａ股ＩＰＯ領跑全球，ＩＰＯ不論數量還是融資額均遠遠超過全球其他各大資本市場。上海

交易所、深圳交易所的ＩＰＯ融資額分別名列全球第一和第二位。預計到今年１２月底，上海交

易所將有接近１５０ 隻新股發行，融資金額接近３４００億元，深圳交易所預計有接近１９０

隻新股發行，融資金額接近２，１００億元。北京交易所發展迅速，２０２２年前１１個月

ＩＰＯ融資額已超過１００億元，預計２０２２年全年融資額將接近１３０億元。

該行預料，２０２３全年Ａ股市場ＩＰＯ數量將達４００－４６０家，融資額有望再創新高

，達到５９００－６５２０億元。（ａｃ）

