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05/12/2022 13:34

【內房困局】傳融創優化境內債重組方案，債券最長展期縮短至４年

　　《經濟通通訊社５日專訊》外電引述知情人士透露，融創中國（０１９１８）子公司融創房
地產集團擬調整優化境內債券重組方案，將已到期的債券展期時間由３﹒７５年降至３年。
　　知情人士指，對於尚未到期的境內債券，融創房地產集團計劃將展期時間由４﹒５年降低至
４年。此外，發行人計劃對全部持有人先行支付本金的３％，並將於明年分兩次支付。（ｂｉ）

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