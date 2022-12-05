【內房困局】傳融創優化境內債重組方案，債券最長展期縮短至４年

《經濟通通訊社５日專訊》外電引述知情人士透露，融創中國（０１９１８）子公司融創房

地產集團擬調整優化境內債券重組方案，將已到期的債券展期時間由３﹒７５年降至３年。

知情人士指，對於尚未到期的境內債券，融創房地產集團計劃將展期時間由４﹒５年降低至

４年。此外，發行人計劃對全部持有人先行支付本金的３％，並將於明年分兩次支付。（ｂｉ）

