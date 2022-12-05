《港元利率》一個月拆息突破５厘，與三個月期同創逾１５年新高

《經濟通通訊社５日專訊》港元拆息今日全線上升，其中，隔夜息結束兩連跌，回升至

３﹒９３９５２厘，與樓按相關的一個月拆息更高見５﹒００５６６厘，創２００７年１０月以

來最高，仍在同期美元ＬＩＢＯＲ上方且息差擴闊至８２基點。港元匯價繼續走高，盤中曾見

７﹒７７４３兌１美元，為去年１０月以來最高。

一周及兩周拆息進一步升至４﹒１７４５２厘和４﹒２８５４２厘。三個月期進一步升至

５﹒３８８８７厘；創２００７年１０月以來新高，並較同期美元ＬＩＢＯＲ高約６６基點。長

息方面，六個月期漲至５﹒５１４７６厘，一年期報５﹒７１４０５厘。

據彭博報價系統，港元匯價在今早１１時０５分，曾見７﹒７７４３，較前收市價升約

０﹒１８％，最新則報７﹒７７６３。

美國早前公布，１１月非農業職位增加２６﹒３萬個，優於市場預期的２０萬個。美國總統

拜登指出，數據反映美國步入全年零售旺季之際，經濟仍維持增長，有機會避免陷入衰退。

市場繼續憧憬內地防疫政策轉向，港股今早高開５４６點後，反覆造好，升幅一度擴大至

６９９點，高見１９３７４，最新仍升６３０點。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明上周五（２日）表示，一個月ＨＩＢＯＲ已逼近５厘，預測

本港銀行將於本月美聯儲議息會議後再次調升最優惠利率Ｐ，加息幅度最少約０﹒２５厘，甚至

有可能追落後，即追加至０﹒５厘。（ｃｌ）

